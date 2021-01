Jedno se povedlo. Hradečtí fotbalisté mírně rozladili Adriana Guľu, trenéra Plzně. V sobotním přípravném utkání totiž ultrafavoritovi, byť se mu podzim v první lize nevyvedl, dali dvě branky. „S tím nemůžu být spokojený,“ řekl trenér, jenž u týmu Viktorie zůstal tak trochu nečekaně.

Jinak ale Viktoria v zápase, jenž se hrál, v tréninkovém areálu elitního klubu, dominovala. Vedla už 4:0, nakonec zapsala vítězství 5:2.

„Mají týden do ligy. My jsme měli před zápasem tři tréninky. Bylo to hodně vidět, byli jinde,“ uznal Ondřej Prášil, asistent hradeckého kouče Zdenka Frťaly.

Nešlo však jen o rozdílný vstup do přípravy. Votroci viděli kvalitu soka, jenž v minulé sezoně jako jediný proháněl ve FORTUNA:LIZE dominantní Slavii.

„Pro nás to byla hodně cenná zkušenost, Zahráli jsme si proto skoro nejlepšímu týmu ligy,“ děkoval mladý záložník Dominik Soukeník. „Byli lepší, klidní, ukázali kvalitu, skoro nám nepůjčili balon,“ připustil.

Přesto se pár pasáží našlo, když Votroci vzdorovali. „Když jsme byli odvážní, hráli jsme dobrý fotbal,“ řekl Prášil. „Když ne, kvalita a sebevědomí jde dolů.“

Na to upozorňovali trenéři už v minulých měsících. Viktoria potíž připomněla.

Plzeň - Hradec Králové 5:2

Fakta - branky: 39. a 49. Šulc, 10. Kaša, 33. Ondrášek, 80. Matějka – 62. z pen. Dvořák, 79. Novotný. Rozhodčí: Hrubeš. Poločas: 3:0.

FC Viktoria Plzeň: Hruška (46. Staněk) – Limberský (46. Koželuh), Kaša, Brabec (46. Hejda), Kovařík – Bucha, Kalvach – Kayamba (63. Hořava), Šulc, Mihálik – Ondrášek (63. Matějka).

FC Hradec Králové: Ottmar (46. Mach) – Čech, Leibl, Král (46. Kosař), Urma (34. Novotný) – Kodeš (63. Doležal), Soukeník – Zaradny (46. Záviška), Dvořák (63. Samko), Vlkanova (63. Baďura) – Prekop (46. Vašulín).

První týden byl na rozdýchání



Ve středu se potkali poprvé,v sobotu už si zahráli proti silné Plzni. Kdyby se nepřihlásila velká Viktoria, trenéři hradeckých fotbalistů by zápas o prvním víkendu rozhodně neměli v plánu.



„Sešli jsme po měsíci volna, během nějž kluci měli tréninkové plány, které splnili,“ popisoval Ondřej Prášil, asistent hlavního kouče Zdenka Frťaly. Druhá liga startuje až v březnu, proto je rozjezd pozvolný. „Začali jsme trošku víc aerobně, takové kyslíkové tréninky herní formou, aby kluci dostali chuť do toho, co přijde v dalších obdobích,“ dodal.



Hradečtí doufají, že budou moci odjet na tradiční soustředění do Špindlerova Mlýna. V příštích dnech je čeká vstup do zimní Tipsport ligy, ve středu se utkají s Táborskem.