Zápasový půst je u konce. Dlouhých dvanáct dní byli Votroci bez ostřejšího testu výkonnosti. Poslední přípravné utkání odehráli 21. ledna v rámci Zimní Tipsport ligy s rezervou pražské Sparty (0:0). V neděli nastoupili proti mnohem silnějšímu soupeři, Slasku Wroclaw vedeném českým koučem Vítězslavem Lavičkou. Čtvrtý tým polské Ekstraklasy je nešetřil, nadělil jim bůra. Jediný gól Hradce vstřelil Kristian Zbrožek z penalty.

Špatný začátek

Hosté zaspali už samotný začátek. Ve 4. minutě se zblízka trefil španělský útočník v polských službách Erik Exposito. Tentýž hráč přidal po úniku středem obrany krátce před přestávkou druhý gól. Ve druhé půli pak řádil jiný cizinec. Černohorec Filip Raičevič. Zimní posila z Livorna (tým italské Série B) zaznamenala rovněž dvě branky, pátou přidal Przemyslaw Placheta.

Zahozené šance

Zásadní rozdíl byl v proměňování šancí. Domácí dali vše, na co sáhli. Východočeši naopak spalovali jednu šanci za druhou. Slask vyučoval zejména v zakončení rychlých protiútoků. Padly po nich všechny góly. S generálkou na soutěž tak mohl být spokojen. Hradec má měsíc před startem jara na čem pracovat. „Takové chyby v defenzivě dělat nemůžeme. V ní jsme dnes selhali,“ konstatoval kouč Zdenko Frťala. ,,Naše obranná fáze byla katastrofální. Dvakrát jsme inkasovali na začátku poločasů, jednou těsně před přestávkou. To by se stávat nemělo. V osobních soubojích jsme byli naivní a pomalí,“ nebral si Frťala servítky. ,,Na to, že byl soupeř v jiné fázi přípravy, se nemá cenu vymlouvat. Nekompromisně nás trestal. Hráči se z toho musí poučit,“ doplnil.

Slask Wroclaw - Hradec Králové 5:1



Fakta - branky: 4. a 39. Exposito, 47. a 61. Raičevič, 55. Pacheta – 73. Zbrožek z pen. ŽK: 0:2 (Prekop, Zbrožek). Poločas: 2:0.

FC Hradec Králové: Ottmar (46. Vízek) – Čech (46. Mejdr), Martinec, Král (61. Kosař) – Šípek (58. Frýdek), Jukl, Zbrožek, Soukeník, Leibl – Vlkanova (46. Doležal), Prekop (46. Djurdjević).