/FOTO/ Vcelku pohodové utkání absolvovali ve středu druholigoví fotbalisté FC Hradec Králové.Ti ve druhé přípravě vyhráli na trávníku třetiligového týmu FK Přepeře 2:0, když rozhodli dvěma góly v rozmezí 20. a 25. minuty.

Fotbalová příprava: FK Přepeře - FC Hradec Králové. | Foto: Facebook/ FC Hradec Králové

„Vyhráli jsme, takže to byl dobrý zápas. Hlavně první poločas se nám vydařil, i herně to bylo dobré. Také do druhé půle jsme vkročili dobře, soupeře jsme moc k ničemu nepustili, hlídali si vedení a mohli ho ještě navýšit,“ uvedl po utkání pro klubový web obránce Michal Leibl, jenž z dorážky obstaral druhou trefu Východočechů.