Vylepšit dojem, a to především herní. Toť úloha pro Votroky týkající se prvního duelu obnovené sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Proti se postaví Varnsdorf, třináctý celek tabulky. Zápas začíná ne severu Čech v úterý v 17 hodin.

„Už to není legrace, jsou to ostré mistrovské zápasy, ve kterých budou rozhodovat detaily,“ hlásí Zdenko Frťala, trenér černobílého mančaftu.

Proč mluví o změně? Protože Hradci se příliš nevydařily dva přípravné duely, které sehrál v minulých dnech. Především s divizním Náchodem, byť mužstvo zvítězilo 4:2, to nebylo ono. To je nutné změnit.

Program zápasů

18. KOLO - úterý, 17.00: Pardubice – Prostějov, Varnsdorf – Hradec Králové, Třinec – Chrudim, Líšeň – Vlašim, Sokolov – Vyšehrad, Vítkovice – V. Žižkov.

Čtvrtek 28. května, 18.00: Ústí nad Labem – Brno (ČT sport).

„Už minulý týden, kdy bylo jasně dané, že se liga rozjede, jsme se v tréninkovém procesu připravovali na to, abychom v ostrém zápase byli správně nastavení,“ tvrdí kouč.

Pro něj i jeho kolegy je to opravdová alchymie. Hráči měli zimní pauzu, po níž zvládli jediný zápas. A od začátku března znovu kvůli koronaviru pouze trénovali. Dlouho se navíc nevědělo, kdy se začne hrát, tudíž bylo složité plánovat přípravu.

Teď navíc přijde doslova kalup, dva zápasy týdně. „Bude to náročné, o tom se bavíme dlouho. Až samotná utkání ukážou kondiční a psychickou připravenost,“ ví Frťala. „Každý musí být připravený na to, že se během dvou tří dnů může dostat do základu. Potřebujeme, aby byl celý mančaft plně koncentrovaný na to, že naše zápasy budou výsledkem práce všech dvaceti hráčů.“

Bek na hrotu? Je to ve hře



Dvakrát se v přípravě posunul z pozice obránce na špici útoku. Hradecký fotbalista Jakub Martinec by při personální krizi (po zranění jsou Erik Prekop a Filip Firbacher) mohl nastoupit na hrotu i v ostrém utkání druhé ligyve Varnsdorfu.

Tato varianta je podle všeho ve hře velmi silně. „Budu hrát, kam mě trenér postaví,“ řekl bek po přípravě s Náchodem. „Všude do toho dám sto procent,“ dodal.

Ostatně na podzim dal tři góly a je společně s dalšími čtyřmi hrát za Adamem Vlkanovou druhým nejlepším střelcem týmu.