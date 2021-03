Komentář Jiřího Fejgla: Vše špatně. Co je s Votroky?

/FOTOGALERIE/ Ano, měli hrát přesilovku po šíleném ataku soupeře na Františka Čecha. Stav 1:1 by možná překlopili na svou stranu. Ale to není pro fotbalisty Hradce Králové, kteří padli v sobotu v Líšni 1:2 a ztratili první místo ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, omluva. Hráli totiž příšerně, to je hlavní fakt. Nepovedlo se nic.

Už nastavení hráčů bylo viditelně špatné. Byli nervózní, nejistí. Jakoby je srazilo to, že na konci podzimu ztratili náskok v tabulce či fakt, že na lavičce není kvůli karanténě hlavní trenér Zdenko Frťala. Ani sestava úplně nesedla. Dominik Soukeník zahrál slušně v Plzni, teď zápas odseděl. Kvůli covidu chyběl matador Jakub Rada, jehož měl nahradit Jiří Kateřiňák. Nezdařilo se, hrál zle. Mužstvu nepomohl ani zahráváním standardních situací, které jsou jeho disciplínou. Kopal je pod psa. V útoku naskočily všechny hvězdy: Adam Vlkanova, Pavel Dvořák, Erik Prekop i Daniel Vašulín. Zatím jim to však dohromady příliš nešlape, navíc tím ubývá trenérům možnost důrazně zasáhnout do děje zápasu střídáním. Votroci míří do karantény! Hrát nebude ani Chrudim Přečíst článek › To vše vyústilo ve špatný výkon, prohru a pád na druhé místo. Kardinální otázka proto teď zní, zda se z marastu Votroci vyhrabou. Nevyhráli čtyřikrát v řadě, což rozhodně nesouzní s postupovými plány. Jak z toho ven? Zklidnit tým, nebláznit, nestresovat. Kvalita v něm je. Pokud to nepomůže, musí klub sáhnout k radikálnímu kroku. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - souhrn 13. kola Hvězda kola Martin Pulpit (Blansko): V souboji trenérských světoběžníků získal skalp Františka Straky a při výhře 2:0 nad Třincem si odbyl úspěšnou premiéru na lavičce Blanska. „Hodnotím to jako vždy střízlivě…,“ řekl po utkání. Smolař kola Lukáš Glöckner (Ústí nad Labem): Mladík hostující z Mladé Boleslavi už ve 13. minutě podrazil unikajícího Hadaščoka, byl vyloučen, a Dukla rozjela kanonádu (5:0). Premiéra zhořklai ústeckému trenérovi Davidu Jarolímovi. Box místo fotbalu. Ve šlágru druhé ligy jen žlutá za knockout Přečíst článek › Výrok kola „Musíme se z toho poučit. Každý si musí sáhnout do svědomí a začít jezdit.“

(Erik Prekop, útočník Hradce Králové) Statistiky Střelci: 8 branek – Málek (Líšeň), Mužík (Chrudim), 6 – Prekop (Hradec Králové), Matoušek (Prostějov), Diviš (Žižkov), 5 – Kopřiva (Prostějov). Brankáři: 6 čistých kont – Mrázek (Chrudim), Tvrdoň (Ústí nad Labem), 5 – Richter (Varnsdorf), Rada (Dukla Praha), 4 – Vízek (Hradec Králové), Pastornický (Třinec), Veselý (Líšeň). Výsledky 13. kolo: Líšeň – Hradec Králové 2:1, Žižkov – Chrudim 1:3, Jihlava – Vyšehrad 1:1, Blansko – Třinec 2:0, Varnsdorf – Prostějov 2:4, Vlašim – Táborsko 0:1, Dukla Praha – Ústí n. L. 5:0. Tabulka:

1. Líšeň 13 7 5 1 23:15 26

2. Hradec Králové 13 7 4 2 20:11 25

3. Chrudim 13 7 2 4 18:10 23

4. Prostějov 13 6 5 2 21:14 23

5. Ústí nad Labem 13 6 3 4 15:19 21

6. Dukla Praha 13 5 5 3 22:13 20

7. Žižkov 13 6 1 6 19:19 19

8. Vlašim 13 5 2 6 19:16 17

9. Varnsdorf 13 4 5 4 12:16 17

10. Jihlava 13 4 4 5 21:21 16

11. Třinec 13 4 3 6 18:23 15

12. Blansko 13 3 3 7 15:19 12

13. Táborsko 13 3 2 8 10:16 11

14. Vyšehrad 13 1 2 10 7:28 5 Příští program 14. kolo - pátek 12. března, 18.00: Ústí nad Labem – Vlašim. Sobota 13. března, 10.15: Blansko – Líšeň, 14.30: Třinec – Varnsdorf, Prostějov – Dukla Praha, Vyšehrad – Žižkov. Odloženo: Hradec Králové – Jihlava, Táborsko – Chrudim. Vlkanova: Bylo to málo, přizpůsobili jsme se domácím Přečíst článek › Kvalitní vstup. Chrudim už je třetí



Fotbalisté Chrudimi navázali na fantastický podzim a hned v prvním jarním zápase si připsali další tříbodovou výhru. Proti Žižkovu na jeho hřišti zavelel za vítězstvím v prvním poločase dvěma totožnými góly Petr Rybička, po přestávce proměnil penaltu Ladislav Mužík. Viktoria sice dokázala velmi rychle snížit, více než jen porážku 1:3 ale odvrátit nedokázala. Chrudim se po dalších třech bodech posunula už na třetí místo F:NL. Votroci ztratili vedoucí pozici



Vstup do jarní části druhé ligy se fotbalistům Hradce Králové nevydařil. Votroci prohráli ve 13. kole na hřišti do té doby druhé Líšně 1:2 a svému přemožiteli přepustili vedoucí místo v tabulce. Na první příčce, která znamená postup mezi elitu, se drželi od poloviny září. „Bylo to od nás málo, přizpůsobili jsme se jejich hře,“ přiznal kapitán týmu Adam Vlkanova. Hradecký favorit nepředvedl dominantní výkon a vítězství domácích, kteří jsou překvapením soutěže, bylo zasloužené. „Rozdíl byl v efektivitě ve vápnech, tu měla Líšeň lepší,“ dodal kouč Ondřej Prášil.