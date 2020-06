První dva týmy pádí daleko před nimi. Pardubice a Brno si jedou svoji ligu o přímý postup do nejvyšší soutěže. Ale ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE stále jede boj o třetí flek, o místo v baráži hrané proti čtrnáctému celku první ligy.

„Je důležitý, že tam furt jsme,“ pronesl Adam Vlkanova, kapitán Hradce, po čtvrteční výhře 1:0 nad Vlašimí. „Budeme se snažit potrápit mančafty, s kterými se rveme o třetí místo,“ navázal kouč Zdenko Frťala.

Bronzovou figuru nyní drží Dukla (47 bodů), čtvrtý je Žižkov (46), pátý Hradec (45). Do hry vstupuje čtyři zápasy před koncem sezony ještě Jihlava (43).

„Je to psychologická válka. Někdo odskočí - i my jsme byli odskočeni - pak nás zase další přeskočili,“ popisuje Frťala.

Druhá liga však už jde do finále, každá chyba se nyní vymstí. Proto Hradec potřebuje v neděli uspět v Prostějově. „Porveme se o to, abychom byli zase na dostřel,“ slíbil mladý útočník Filip Firbacher. „Teď už je to o morálu, o kádru, musí pomoci i další kluci. Každý je důležitý,“ řekl Vlkanova.

Závod o bronz



Zůstaly čtyři. Kluby, které se perou o třetí místo ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a brousí si zuby na barážové dvojutkání proti čtrnáctému celku nejvyšší soutěže.

Patří mezi ně i Hradec, nyní pátý mančaft tabulky. „Za dva dny zase hrajeme,“ říkal po výhře nad Vlašimí kouč Zdenko Frťala. „Jede se na krev.“

Jaký program mají uchazeči do konce sezony?



Dukla: Chrudim, v Líšni, Varnsdorf, v Třinci.

Žižkov: v Brně, Vlašim, v Ústí nad Labem, Pardubice.

Hradec: v Prostějově, Ústí nad Labem, ve Vítkovicích, Sokolov.

Jihlava: v Pardubicích, Prostějov, ve Vlašimi, Ústí nad Labem.