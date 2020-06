V novodobé historii, od vzniku FK Pardubice v roce 2008, ani jednou neudolali Hradec Králové.

Na podzim přijeli do Malšovic jako vedoucí celek tabulky, desetkrát neporažený tým. Přesto padli.

„Je to tak, co jsem tady, neporazili jsme je,“ přikývne trenér Jaroslav Novotný.

Votroci z posledních devíti utkání ovládli šest, třikrát byla zapsána remíza. Další pokus mají Pardubičtí v pondělí: Rivala přivítají na svém stadionu, zápas 25. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY startuje v 18 hodin. Přímo ho vysílá ČT sport.

„Stoprocentně to bude nejtěžší derby z těch, které jsem zažil,“ připouští trenér černobílých Zdenko Frťala. Důvod jeho slov je jasný: Pardubice vládnou druhé lize. Na druhé Brno mají náskok šest bodů, na čtvrtý Hradec dokonce šestnáct. Zkrátka míří mezi elitu.

„Zápas je o derby, ale samozřejmě už převažuje to, abychom posbírali body, které potřebujeme k udržení prvního místa. To je pro nás pochopitelně největší motivace,“ netají kouč Novotný.

„Po tolika letech se jim naskýtá historická možnost někam se dostat. Vždycky je nejtěžší udělat poslední kroky,“ vzkazuje Frťala.

Kdy jindy by však měly Pardubice uspět než v době hojnosti?

KOMENTÁŘ: Zahodit slovenský syndrom



Čekají na to jak na slitování. I když to nepřiznají na plnou pusu. Pro pardubické fotbalisty je až traumatizující jejich bilance se soupeřem největším, s Hradcem Králové. Kdyby nebyla, není to normální, šlo by to proti podstatě sportu, zdravé rivality.

Votroci vyhráli šest z posledních devíti střetů, ostatní skončily remízou. Jde o statistiku počítanou od chvíle, kdy vznikl FK Pardubice, tým nyní mířící z druhé ligy o patro výš, klub rozmáhající se také, co se týče infrastruktury či mládeže.

Přes rozmach nemůže mančaft kolem už legendárního kapitána Jana Jeřábka najít recept na vítězství v derby.

Důvod je zřejmý, nakonec o něm hráči i trenéři opakovaně debatovali. Tým jde do největšího zápasu až moc namotivovaný, bez rozmyslu, pod vlivem emocí. Ano, i kvůli dominanci Votroků ve vzájemném duelu.

Pardubičtí tak připomínají slovenské hokejisty, kteří po rozdělení společné země nezvládali souboje s Čechy. Ač měli výborný mančaft, dostávali na frak opakovaně – a často i dost potupně.

Pardubičtí jsou na tom stejně, viz prohra 1:4 z konce podzimu 2018. Pokud to chtějí změnit, musí se zbavit slovenského syndromu. Jinak smůla…