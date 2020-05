Na podzim nasázeli tomuto soupeři osmičku. To byla doslova demolice a jeden z historických zápasů. Na jaře už to rozhodně taková procházka růžovým sadem nebyla.

Přesto je fotbalový Hradec potěšený. V prvním zápase po osmdesátidenním přerušení FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY kvůli čínskému viru vyhrál ve Varnsdorfu 2:1.

Zvládl to i navzdory dvěma nepříjemnostem. Tou první bylo vyloučení defenzivního záložníka Roberta Jukla, které přišlo krátce po přestávce za stavu 1:0 pro Votroky. Druhým zádrhelem bylo vyrovnaní o pár minut později. Domácí se prosadili z penalty, srovnali stav, navíc měli přesilovku.

Přesto Hradečtí nakonec zápas ovládli, což se cení.

„Po tom vyloučení to bylo těžce vydřené vítězství,“ přikývl trenér Zdenko Frťala, který do Hradce přišel právě z Varnsdorfu.

Hradečtí ho uzmuli díky dvěma brankám. Tu první dal klasický střelec, od nějž se to tak nějak čeká. Kapitán Adam Vlkanova, s odstupem nejlepší kanonýr mančaftu, se už ve 12. minutě prosadil střelou k tyči. Dlouho se zdálo, že půjde o rozdílovou branku, jelikož domácí neměli větší šance.

„V prvním poločase to byl kvalitní druholigový fotbal. My jsme chodili do otevřené obrany. To, bohužel, vyloučením skončilo,“ glosoval průběh kouč.

Ano, pak přišly již zmíněné patálie, červená karta, penalta a navrch vyrovnání. To bylo zlé.

Přesto mužstvo nakonec situaci ovládlo. V 71. minutě skórovala zimní posila Jan Mejdr po centru ze strany. Obránce tak ukázal, že je zajímavý nejen svým životopisem, ale i přínosem pro mužstvo. Syn bývalého hráče pražské Sparty je totiž také youtuber, točí fotbalová videa, různé skopičinky, triky, která jsou především mládežníkům dobře známá.

Nyní dává za Hradec i góly - a to vítězné.

„Druhý gól byl odměna za to, jak jsem to oddřeli,“ chválil Frťala.

Varnsdorf - Hradec Králové 1:2

Fakta – branky: 58. z pen. Kouřil – 12. Vlkanova, 71. Mejdr. Rozhodčí: Petřík – Poživil, Matoušek. ŽK: D. Breda, Barac – Jukl, Vlkanova. ČK: 0:1 (52. Jukl). Poločas: 0:1.

FK Varnsdorf: Samoel – Heppner (78. Šimon), Kouřil, Lehoczki, Barac – M. Kubista (59. Ondráček), Bláha (78. Daniel Novák) – D. Breda (69. Schön), Kocourek, Rudnytskyy – Micovčák. Trenér: Oulehla.

FC Hradec Králové: Ottmar – Mejdr, Král, Zbrožek, F. Čech, – J. Rada, Jukl – Ch. Frýdek (59. Urma), Vlkanova (88. Soukeník), Djurdjević (81. Šípek) – Martinec. Trenér: Frťala.