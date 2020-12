Dukla není pro Hradec právě příjemným soupeřem. V bilanci vzájemných zápasů má jasně navrch, jenže duel z 23. listopadu 2019 všechna ,,proti“ změnil. Votroci vlétli do utkání jako uragán, akce střídala akci, žádné čekání. Bylo z toho dvougólové vedení a nakonec zasloužený zisk tří bodů. ,,Zkusíme je znovu zaskočit,“ přikyvuje kapitán Adam Vlkanova.

Po ztrátě s Prostějovem si lídr tabulky potřebuje spravit chuť. A hlavně: musí proměňovat velké šance. ,,Naštěstí se v tom moc nemusíme babrat. Hraje se v rychlém sledu. Na Dukle chceme vyhrát. Napodobit poslední výkon na Julisce by nebylo od věci,“ uvědomuje si.

Pražané zatím silně zaostávají za očekáváním. V tabulce jim patří až osmá příčka. Na vině jsou nevyrovnané výkony. ,,Vzadu hrají na riziko. Chtějí hodně kombinovat a často chybují. Platí na ně presink a rychlý přechod do útoku,“ má jasno Vlkanova.

Naposledy však Dukla překvapila. Nečekaně porazila Viktorku Žižkov. ,,Určitě je to povzbudí. My si ale musíme jít vlastní cestou.“

Právě Vlkanova by se střelecky potřeboval chytit. V zápasech s Blanskem i Prostějovem vyložené šance zahazoval. ,,Mrzí to samozřejmě moc. V Blansku jsme naštěstí vyhráli, takže to člověk tolik neřeší. Proti Prostějovu se to otočit nepovedlo. Za stavu 0:0 jsem to měl na noze, ale na poslední chvíli se rozhodl jinak. To je špatně. Balon mi sjel a vystřelil jsem vedle. Snad to na Julisce prolomím. Ale je jedno, kdo to pošle do sítě. Hlavně ať vyhrajeme,“ říká Vlkanova.

Středeční zápas od 13 hodin vysílá program ČT sport.