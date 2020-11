/FOTOGALERIE/ Tohle vítězství fotbalových Votroků se počítá. Po triumfu v Blansku (2:1), které zajistily až góly v závěru, si to uvědomuje i hradecký trenér Zdenko Frťala.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FK Blansko - FC Hradec Králové. | Foto: fchk.cz

„Očekávali jsme, že v Blansku to bude urputný zápas, což se potvrdilo. Tři body nám opět přinesla víra ve vlastní síly. Jsou to nesmírně cenné body ze hřiště soupeře,“ uvedl kouč, ale hned už přemýšlí o dalším zápase. „Kluky to stálo spoustu sil, ale výsledek je pro nás krev do žil. Musíme se znovu koncentrovat na nejbližší domácí zápas,“ zdůraznil Frťala.