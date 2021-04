Denis Donát.Zdroj: fchk.czHraje bez přestávky a proti Jihlavě dal svou premiérovou branku v prvním mančaftu. Prosadil se po rohovém kopu, míč dorážel zblízka. Výrazně tak přispěl k výhře 4:0.

Byl to jeho první zásah v dospělém fotbale, a to nejen v mistrovských utkáních. „Kdy jsem dal naposledy gól? To už je nějakej pátek,“ smál se po vítězství. „Řekl bych, že je to tak dva roky zpátky, bylo to za devatenáctku,“ dodal.

Mladík se prosadil po rohovém kopu. Míč dorážel zblízka do sítě. „Byl by hřích, kdybych tohle nedal,“ uznal.

Jeho branka byla zásadní. Vlastně zlomila kousavého soka. V prvním poločase byl duel vyrovnaný, Hradec přesto vedl. „Pomohli jsme si standardní situací. Herně to nebylo úplně, co jsme chtěli,“ přiznal Donát.

Jenže po změně stran přišel jeho gól - a hned poté další dva. „Byla to silná desetiminutovka. Myslím, že pak už bylo po zápase,“ soudil střelec klíčové branky.

Hradec zvládl duel i přesto, že byl po karanténě. V kádru se navíc našlo pár borců, kteří neměli úplně nejlehčí průběh covidu. „Já to prodělal už v lednu. Byl jsem připravený. Kluci se postupně vraceli a věděli jsme, že musíme zápas zvládnout,“ povídal.