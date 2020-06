Asi se to ve vás mísí, že? Ztratili jste body.

Jsme smutní. Kdo se na zápas koukal, musel vidět, že jsme byli jasně lepší.

Proč jste tedy nevyhráli?

Nedáváme góly… A na konci jsme to možná zbytečně nakopávali.

Byla to chyba?

Když jsme dali míč na zem, přes strany se tam šlo dostat a vypracovali jsme si šance.

Také jste dvakrát inkasovali ze standardních situací. Co se nepovedlo?

Občas je to trošku o štěstí, při prvním gólu to někdo před Kubou Radou nečekaně přizvedl. Ale hlavně je to o samotné odpovědnosti.

Je z vás střelec. Jste překvapený?

(usmívá se) Přicházel jsem jako obranný hráč, který bude běhat od začátku do konce, to je pravda. Jsem takový, že moc nad střelou nepřemýšlím, ale myslím, že jsem tentokrát docela dobře zachoval klid. Čekal jsem, že míč propadne, a věděl, že si ho dám na prsa a vystřelím levou nohou. Povedlo se.