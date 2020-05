Před utkáním kouč Zdenko Frťala varoval: „Mají nebezpečné standardní situace, to bude klíč k úspěchu.“

Prorocká slova, bohužel.

Třinec v Hradci uhrál v 19. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY remízu 2:2 právě díky brankám po situacích, kterým Angličané říkají chvíle mrtvého míče.

Přitom Votroci soupeře většinu času mačkali, měli vůli i možnosti převrátit skóre na svou stranu.

„Podali jsme jeden z nejlepších výkonů, co jsem tady,“ řekl dokonce trenér.

„Nikomu nemůžu nic vytknout – kromě těch standardek,“ dodal.

Jenže právě ony byly zásadním kamenem úrazu. Vlastně z prvních dvou domácí inkasovali. Nejprve po rohu v 18. minutě. Obrana míč jen přizvedla, ten přilétl na nohu Davida Gáče a gólman Radim Ottmar neměl na rychlou střelu zblízka nárok.

Ve 26. minutě sice vyrovnal z penalty Jakub Rada, o čtyři minuty později však hosté znovu udeřili - po přímém kopu a prohraném hlavičkovém souboji Františka Čecha se prosadil exreprezentant Ondřej Kušnír.

„Musíme se na to podívat. Nezvládli jsme dvě situace, tam jsme zaspali. A stálo nás to vítězství,“ litoval Rada.

„Nepokryli jsme dvě standardky, za což jsme trpěly,“ doplnil ho Frťala. „Ta první, to se ještě může stát,“ glosoval. „Ale při druhé jsme nezvládli odražený míč, a to je špatně. To jsou individuální chyby, které někdy vyplynou,“ láteřil.

Hradec ve druhé půli postrčil aspoň k remíze obránce Jan Mejdr. V tu chvíli vyšlo domácím střídaní, protože mu asistoval Jakub Šípek, jenž byl na hřišti pouze pár desítek vteřin.

Jenže: Zmiňované standardky srazily jinak velmi slušný výkon. Favorit se tlačil vpřed, měl dostatek možností. Proti Třinci to však - uznejme - nebylo jednoduché. Zaprvé má v týmu zkušené borce, navíc velmi urostlé. „Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Dobývali jsme bránu, ale ten vítězný gól jsme zkrátka nedali,“ hodnotil trenér.

Ano, kapitán Adam Vlkanova trefil tyč, v jasné šanci ho zastavil brankář František Chmiel. V dobrých pozicích kolem vápna se ocitli Vlkanova či Christian Frýdek - ani jeden netrefil.

„Pořád se bavíme o tom, že kdyby ti kluci tyto situace zvládali, jak bychom chtěli, tak by byli v jiných mančaftech,“ řekl Frťala.

Nyní ale není čas ztrátu dopodrobna pitva a užírat se jí. Už v úterý hrají Votroci derby v Chrudimi.

Hradec Králové - Třinec 2:2

Fakta - branky: 26. J. Rada z pen., 70. Mejdr – 18. Gáč, 30. Kušnír. ŽK: 0:3 (Akulinin, Samiec, Kušnír). Poločas: 1:2.

FC Hradec Králové: Ottmar – F. Čech (85. Urma), Král, Zbrožek, Mejdr – J. Rada (54. Prekop), Soukeník, Ch. Frýdek (69. Šípek), Vlkanova – Djurdjević (54. Kateřiňák), Martinec.

FK Fotbal Třinec: Chmiel – Omasta, Kušnír, Bedecs, Janoščín – Gáč, Steinhübel (64. J. Valenta), Weber, Samiec – Puchel (72. Machalík), Akulinin (83. Wojnar).