To jméno se opakuje. Fotbalový Hradec potřebuje k výhrám ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE příspěvek kapitána. Potvrdilo se to také v zápase 26. kola druhé ligy - Adam Vlkanova střet s Vlašimí rozhodl jedinou trefou.

K výhře však nebyla jednoduchá cesta. Kouč Zdenko Frťala zkusil po dvou remízách a jedné prohře styl hry, jež testoval v zimní přípravě. A který rád využívá trenér Sparty Václav Kotal. Hradečtí hráli na tři střední obránce, ve formaci chyběl distancovaný Jakub Martinec.

Jeho místo převzal mladík Denis Donát a vedl si velmi dobře. V osmnácti letech demonstroval přehled ve hře, drzost, slušnou techniku, ale také neústupnost. Dobrý výkon a naděje do budoucna!

Hosté přijeli s velmi dobrou sérií v zádech. Zvítězili čtyřikrát v řadě a z úplného spodku tabulky se přesunuli do jejího středu.

Asi i proto se hrálo od začátku vyrovnaně. Domácí sice víc drželi míč ve své moci, ale do šancí se nedostávali. A tak první příležitost měli hosté. Ve 27. minutě se po závaru v šestnáctce dostal ke střele Jan Záviška. Vypálil pohotově, ale Patrik Vízek, jenž nastoupil podruhé za sebou do hradecké brány, ránu do středu branky v klidu lapil.

Pro Hradecké to bylo povzbuzení, které se brzy zhmotnilo ve vedoucí branku. Dvě minuty po šanci hostů se parádní střelou odraženou od břevna prosadil… Kdo jiný? Kapitán Vlkanova. Nejlepší střelec týmu skóroval po dvanácté v sezoně. Pro srovnání: druhý Erik Prekop má v týmu zapsáno o osm zásahů méně.

Druhá půle byla totožná s první. Hradec byl malinko lepší, jenže neproduktivní. Vyhrál však zaslouženě.

Hradec Králové - Vlašim 1:0

Fakta – branky: 29. Vlkanova. Rozhodčí: Hocek. ŽK: 2:2. Poločas: 1:0.

Hradec: Vízek – Donát, F. Čech, Král (66. Frýdek) – Jukl – Zbrožek, Kateřiňák (46. Samko), J. Rada (62. Soukeník), Urma – Prekop (62. Firbacher), Vlkanova (87. Procházka).

Vlašim: Vlašim: Bačkovský – Mil. Kadlec, P. Breda, J. Štochl, D. Hašek – V. Svoboda, Janda (46. Vrána), Záviška (66. Fotr), Blecha – Dias (78. Vedral), Průcha.

Další výsledky: Žižkov – Prostějov 0:0, Třinec – Pardubice (odloženo).

Další program – 27. kolo – sobota: 17.00 Dukla – Chrudim, Sokolov – Varnsdorf. Neděle: 17.00 Brno – Žižkov, Prostějov – Hradec Králové, Vítkovice – Líšeň, Vlašim – Vyšehrad. Pondělí: 18.00 Pardubice – Jihlava (ČT sport).

Třinec bude hrát, přijdou změny



Fotbalisté Třince mají ve F:NL už tři odložené zápasy. Na vině je nákaza jednoho z hráčů nemocí Covid-19. Podle čtvrtečního rozhodnutí vedení LFA ale bude soutěž pokračovat - byť s jistými úpravami. Třinec se může na scénu vrátit již v neděli. „Třinecký tým podstoupí v sobotu další testy. Pokud budou negativní, nastoupí tým v neděli k utkání v Ústí nad Labem,“ sdělil na klubovém webu sportovní manažer FK Pardubice Vít Zavřel. Následně by se upravil i další program F:NL.