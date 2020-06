„Najednou jsme skočili na třetí místo. Takové výkony musíme opakovat pořád,“ oznámil kapitán Adam Vlkanova, klíčový muž ofenzivy, druhé nejlepší v soutěži.

Proti Vyšehradu by to - zdánlivě - mělo být proveditelné. Mužstvo nového kouče Oldřicha Pařízka je dvanácté, nijak nezáří. Ale pozor, v sestavě má protřelé borce i nadějného kanonýra.

V záloze například pravidelně nastupuje exreprezentant Milan Černý, ještě na podzim hráč Hradce. Zásadní postavou je pak devatenáctiletý Tomáš Čvančara, autor deseti branek.

„Hrají kombinační fotbal. Mají zkušené ligové hráče jako Nitrianského nebo Jablonského, nahoře je nebezpečný Čvančara. Po výměně trenéra bude jejich hra možná trochu jiná, to uvidíme až v zápase,“ řekl kouč Votroků Zdenko Frťala. „Určitě jsou povzbuzeni vítězstvím v Třinci, bude to další nepříjemný soupeř,“ měl jasno.

Votroci jsou však na vlně. Do zápasu půjdou povzbuzeni extra výkonem proti Žižkovu, po němž je postup do baráže o první ligu zase reálný. „Hodnocení bylo stručné. To dobré se chválí samo, tenhle zápas jsme zvládli. Šlo hlavně o to, abychom si v tomhle počasí dobře odpočinuli, abychom se moc nevystavovali sluníčku,“ usmál se Frťala.

Druhým pozitivem je, že může počítat s některými hráči, kteří v souboji s Viktorií chyběli. Po trestu se vrací bek Otto Urma, po zdravotních lapáliích zkušený středopolař Jakub Rada.

Naopak zřejmě nebude podruhé v řadě k dispozici klíčový střední obránce (a příležitostně útočník) Jakub Martinec. „Kubovi se obnovilo svalové zranění. Věřím, že to není nic dlouhodobějšího,“ řekl kouč.

Po vystoupení na Vyšehradě čeká Hradec ve čtvrtek silné Brno.