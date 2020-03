/FOTOGALERIE/ Hradečtí fotbalisté v jarní premiéře doma jen remizovali s Líšní 1:1.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - SK Líšeň. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Po devadesáti minutách odcházeli z trávníku se sklopenými hlavami a zklamaní. Aby ne. Start do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY si Votroci přáli vítězný, a to se nestalo. Po nepřesvědčivém výkonu brali s nováčkem soutěže jen bod, a to je málo.