Votroci ideální start do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY neprožili. Výkon proti Líšni, s níž pouze remizovali 1:1, budil rozpaky.

Častá bezradnost

V útočné fázi se často jednalo o bezradnost, organizovaný nováček bránil velmi dobře. Výjimkou byla situace ve 26. minutě, kdy se pohotovým volejem prosadil záložník Michal Leibl. Byl to jeho první soutěžní gól v černobílém dresu. ,,Doufal jsem, že nám přinese tři body. Soupeř bohužel brzy vyrovnal. Všichni jsme z výsledku zklamaní. Velmi důležitý vstup do jara jsme nezvládli,“ nehledal výmluvy.

Do rozboru nepovedeného duelu se mu moc nechtělo. On sám měl ještě dvě dobré možnosti skórovat. Po Radově rohu míč na přední tyči ideálně nelízl, při centru Zbrožka hlavičkoval do rukou připraveného gólmana.

„Měl jsem to na palici. Balon jsem ale viděl na poslední chvíli. Divím se, že mi ho brankář nehodil zpátky podepsanej. To zakončení bylo zkrátka slabé,“ odlehčil důležitý moment krátce po přestávce. ,,Chtěli jsme se po sobotních výsledcích dotáhnout na čelo, ale bohužel. Co se dá dělat. Musíme jet dál,“ uvedl.

Příliš do řeči nebylo zákonitě kapitánu Adamu Vlkanovovi. Už v první půli mohl zvýšit na 2:1, jenže si míč v rozhodující chvíli ideálně nezpracoval. V závěru pak rovněž prováhal vhodný moment ke střele. ,,S týmy jako Líšeň musíme vyhrávat. Měl jsem to na noze, byla to jasná šance. Trošku jsem si to v poslední chvíli stojnou nohou ukopl. Ten čas mi pak scházel. Tohle musím prostě dát,“ byl na sebe naštvaný. Hradec invencí nehýřil, nápaditost scházela. ,,Oni si v klidu zalezli. Bod jim stačil. Byli v bloku a čekali co vymyslíme. Málo jsme také kombinovali stranami,“ konstatoval po zápase.

Chyběla kvalita

Remízu vydýchával také trenér Zdenko Frťala. Litoval inkasované branky na 1:1. ,,Tu situaci jsme podcenili a hned přišel trest. Chyběla nám kvalita před vápnem soupeře. O slabinách Líšně jsme věděli, ale nepřenesli to na hřiště,“ mrzelo ho. ,,Cesta vedla hrou po zemi a přesnější předfinální fází. V tomto směru jsme to nezvládli. Proto jsme nevyhráli.“

O nápravu budou Votroci usilovat v neděli ve Varnsdorfu.