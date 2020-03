Fotbalové Pardubice dumaly, jak o víkendu uspořádat zápas FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a vejít se do limitu stovky lidí na stadionu. Hradečtí a Chrudimští se zase chystali, jak odehrají duely na hřištích soupeřů - jenže bez diváků.

To vše kvůli koronaviru. Omezení fotbalu je však od včerejška masivnější, třicet dnů se nebude hrát vůbec. Nemohou být totiž pořádány žádné akce, na nichž by bylo více než třicet osob.

Rychlý zlom

„Počítali jsme s tím, že se utkání odehraje, i když bez diváků, což není pochopitelně ideální stav. Věděli jsme, že tato situace může nastat, ale nečekali jsme, že to bude tak rychle. Bohužel, to jsou věci, které neovlivníme,“ řekl Vít Zavřel, sportovní manažer Pardubic, vedoucího mančaftu druhé ligy.

„Musíme respektovat rozhodnutí vlády a nastavení nouzového stavu,“ doplnil ho chrudimský šéf Tomáš Linhart.

A názor z Hradce? „Samozřejmě to respektujeme, zdraví je nejdůležitější, ale radši bychom hráli, a to i bez fanoušků,“ vyjádřil se kapitán Adam Vlkanova.

To je však jen zbožné přání. Kluby v tuto chvíli řeší, zda budou moci trénovat.

V Pardubicích i Hradci prozatím zrušili přípravu mládežnických týmů a zkoumají, jak to bude s prvním mužstvem.

„Sondujeme situaci, hodláme respektovat vládní nařízení, ale hledáme možnost, zda by se hráči nemohli připravovat v menších skupinkách. Je to ale jen pracovní verze, pokud to možné nebude, pak i tady přistoupíme k individuálním plánům,“ prozradil Zavřel.

Problémem je i fakt, že by měly být zavřené sportovní areály, což však včera v podvečer nebylo jasně dané. Situace se proto může v dalších dnech měnit.

Pomůže EURO?

Další otázkou je, zda se sezona ve druhé lize vůbec dohraje. To v tuto chvíli není jasné.

„Uvidíme, jestli je reálné. Myslím, že by do toho měla vstoupit UEFA, podniknout kroky a rozhodnout, co bude dál. Pokud by se mistrovství Evropy třeba o rok posunulo, tak by termínová listina získala prostor,“ uvedl Zavřel.

V tom by neměl být problém. Už je prakticky jisté, že UEFA přesune mistrovství Evropy na příští rok. Definitivně by to měla potvrdit v úterý.