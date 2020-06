Po hostině bývá průjem, říká se. U fotbalového Hradce to platí obráceně. Po marném výkonu v Jihlavě, byť nakonec s bodem za remízu, přišla až nečekaná party.

Votroci ve 22. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY během prvního poločasu zničili v souboji mančaftů usilujících o postup do baráže o první ligu silný Žižkov. Ve 22. minutě to bylo 3:0, to byla klasa. Hradečtí nakonec zvítězili 5:0 a vedle výsledku potěšili i velmi slušnou hrou.

Votroci udeřili třemi ranami během sedmnácti minut. Přitom se měl hrát vyrovnaný duel.

V 5. minutě se domácí prosadili po rohovém kopu, první gól dal Erik Prekop. Byl to dar z nebes, od té chvíle Hradečtí dominovali. A to se projevilo také na narůstajícím skóre. Další branku přidal kapitán Adam Vlkanova po skvěle rozehrané standardní situaci. Třetí zásah zapsal Christian Frýdek, jenž dostal míč do běhu a překonal zkušeného gólmana Milana Švengera, chlapa, který má kořeny v Hradci.

,,Tři góly nás nakoply. Od té chvíle jsme se bavili fotbalem,“ řekl Prekop. ,,Potom už bylo důležité, abychom udrželi nulu vzadu,“ dodal autor první branky.

Jenže to nebylo všechno. Byť na pár minut tempo opadlo, nakonec se Hradečtí znovu vrátili k demolování silného protivníka.

Hlavní slovo měl tradičně kapitán Vlkanova. Ve druhé půli předvedl dva parádní momenty. Nejprve se uvolnil ve vápně soupeře a míč poslal o tyč do sítě. To byla lahůdka. Stejně jako jeho další akce: Střídajícímu Danielu Procházkovi poslal míč před prázdnou bránu a ten po pár sekundách na hřišti skóroval.

Byl to zkrátka hradecký fajn podvečer.

Hradec Králové - V. Žižkov 5:0

Fakta – branky: 5. Prekop, 18. a 72. Vlkanova, 22. Frýdek, 79. Procházka. Rozhodčí: Hrubeš – Koval, Vitner. ŽK: 0:2. Poločas: 3:0.

FC Hradec Králové: Ottmar – Mejdr, Zbrožek, Král, Čech – Jukl (77. Soukeník) – Šípek, Kateřiňák (77. Procházka), Frýdek – Vlkanova (80. Samko), Prekop (80. Firbacher). Trenér: Frťala.

FK Viktoria Žižkov: Švenger – Řezáč, Březina (23. Antl), Žežulka, Tusjak (46. Urbanec) – Súkenník, Batioja (64. Oliveira), Nešický – Nabiyev (23. Martan), Diviš, Vůch (46. Dudl). Trenér: D. Veselý.