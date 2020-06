Oba Votroci mluví o možnosti urvat třetí místo ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a zahrát si baráž o postup do nejvyšší soutěže.

Důvod Prekopova pesimismu? Hradecké ambice drsně srazila nedělní prohra 1:2 v Prostějově, kde tým padl, i když po poločase vedl a měl hru v rukou.

„Nezískali jsme tři body, pro které jsme přijeli. Tím je vše řečeno,“ je Prekop zklamaný.

Jeho nálada je - bohužel - naprosto opodstatněná. Hradečtí jsou nyní v tabulce pátí, na Duklu, jež drží bronzovou figuru, ztrácí pět bodu. To je propast, kterou ještě prohlubuje fakt, že Pražané mají s mužstvem kouče Zdenka Frťaly lepší bilanci vzájemných zápasů.

To značí, že Východočeši musí získat za poslední tři kola o šest bodů více než Dukla, jež otevřeně baží po postupu (návratu) do ligy.

„Neskládáme zbraně, ale bodový rozdíl tam je teď větší. Dukla by musela dvakrát zaváhat a my do konce všechno zvládnout,“ upozorňuje záložník Kristian Zbrožek. „Reálné to je, ale… Budeme bojovat až do konce,“ slibuje fanouškům.

Hradečtí přivítají v sobotu Ústí nad Labem, poté jedou do Vítkovic a nakonec se potkají doma se Sokolovem. Plný zisk je rozhodně možný. „Zkusíme sebrat devět bodů a uvidíme,“ říká klasicky asistent Prášil.

Naději však (celkem dost) kazí pohled na rozpis duelů Dukly. V Líšni, doma Varnsdorf, v Třinci, který se vrací po karanténě. Připomeňme, že mužstvo z dejvické Julisky musí dvakrát prohrát. To se poté, co lehce smázlo Chrudim 3:0, nezdá jako úplně možné.

Mezi Duklou a Hradcem je navíc vklíněn Žižkov (má o bod více než Votroci) a ten také nezahazuje zbraně…