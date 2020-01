Ve středu od 13 hodin se Votroci utkají v Mladé Boleslavi s domácími, jasným favoritem, a měly by u toho být opory, které byly šetřeny.

„Určitě dostanou prostor i kluci, kteří nehráli proti Varnsdorfu,“ řekl Ondřej Prášil, asistent trenéra Zdenka Frťaly.

V sestavě by se proto měl objevit brankář Radim Ottmar, jenž se na podzim vrátil na místo nezpochybnitelné jedničky. V obraně by měl nastoupit kapitán Jakub Martinec, v jehož případě se mluví o mírném zájmu ligového Jablonce, který by však měl být proměněn až v letní pauze.

V záloze bude zlobit Boleslav Adam Vlkanova, s odstupem nejproduktivnější hráč mančaftu. Pětadvacetiletý záložník čeká, jak se vyvrbí jeho možný přestup do ligy, ve hře jsou Liberec, Zlín a České Budějovice.

V sestavě by také měl být Kristian Zbrožek, letní posila, která naplnila podstatu slova posila.

Hradec by se i díky těmto návrtaům měl podle trénérů prezentovat lepším výkonem než v prvním utkání. „Zápas s Varnsdorfem byl syrový, čekali jsme trochu víc organizace. Na hřišti byli i zkušenější hráči, měli trochu víc pomoct těm novým,“ okomentoval asistent Prášil.

Navíc i tréninky se postupně mění. Už nejde jen o hrubé nabírání fyzické kondice. „Jde o to, abychom co nejrychleji dostali do kluků principy, které se mají ve hře opakovat. Aby věděli, co od nich chceme, a aby se to co nejdřív promítlo v zápasech,“ řekl Prášil.