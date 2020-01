Zimní Tipsport liga: Hradec padl s domácím favoritem, s Mladou Boleslaví.

Obránce Jan Král (v černém) nastoupil za Hradec v Tipsport lize proti Mladé Boleslavi, jejíž je hráč. | Foto: fchk.cz/ Michal Petrák

Minule to drhlo, ale to bylo pochopitelné. Kouč Zdenko Frťala postavil do prvního utkání přípravy sestavu plnou mladíků či hráčů, již přišli do Hradce na zkoušku.