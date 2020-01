„Je to vzácný hráč,“ pochválil ho tehdy Zdenko Frťala, hlavní trenér Votroků. „Při působení v Třinci patřil mezi nejlepší hráče druhé ligy,“ připomněl ředitel Jiří Sabou.

Nakonec, klub o Kateřiňáka usiloval prakticky celý rok 2018. Za středopolaře poslal do Mladé Boleslavi mladého obránce Dominika Haška a především Jana Stejskala, brankáře se zkušenostmi z reprezentační jedenadvacítky.

Proč? Kateřiňák je chytrý hráč, tvůrce hry, sebevědomý velitel ofenzivy, jehož podporu mohl využívat například nejproduktivnější borec Adam Vlkanova.

Jenže nestalo se.

„Na začátku této zimní přípravy jsem se o tom bavil s trenéry, že jsem tady rok a odehrál toho tak málo,“ vykládá záložník.

„Snažím se nepřipouštět si to, nemyslet na to. Samozřejmě mě to mrzí, šel jsem sem s jinými cíli, ale zdraví se postavilo proti. Musím to tak brát,“ tvrdí.

Kvůli zdravotním lapáliím odkopal v této sezoně jediné utkání, v něm 78 minut. Na jaře se představil dvanáctkrát, gól nedal, nasbíral čtyři asistence.

„Nikdo nemohl tušit, jaký problém vznikne,“ upozorňuje kouč Frťala, že vyhřezlá plotýnka není rozhodně žádná legrace.

„Měli jsme nejčernější myšlenky, ale už je máme za sebou - my i Katy,“ glosuje trenér změnu situace po nedávné operaci. „Na to, že byla v ohrožení kariéra, se to nyní vyvíjí dobře.“

Jak Frťala naznačuje, v klubu věří, že se Kateřiňák vrátí v březnu k plnému tréninku. Bude tedy připraven postupně naskočit do bojů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE – a dokázat, že cejch extraposily nosí oprávněně.