Votroky posílil Mejdr, v neděli fotbalisté půjdou proti Lavičkovi

Druhou posilu po mladoboleslavském reprezentačním stoperovi do 21 let Janu Královi hlásí fotbalový Hradec Králové. Votroci získali obránce Jana Mejdra ze Sokolova, jenž podepsal smlouvu do léta 2022.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta