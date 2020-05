Svorně v jeden den zvládli první testy na nemoc covid-19 východočeští rivalové ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. V pondělí prošli procedurou fotbalisté Pardubic, Hradce Králové i Chrudimi.

Hradecký útočník Erik Prekop si testy na koronavirus asi nezamiloval. | Foto: fchk.cz/ Michal Petrák

Že by to bylo něco lákavého, to fakt ne. Dokazují to i slova (a výraz na fotce) hradeckého útočníka Erika Prekopa. „Bylo to nepříjemné, ale důležité. Čekal jsem to lehčí,“ přiznal dvaadvacetiletý Slovák. „Paní mi nemohla chvíli najít dírku. A když ji našla, tak jsem si myslel, že se rozbrečím,“ usmál se. To spoluhráč Kristian Zbrožek byl odolnější. „Měl jsem šestkrát zlomený nos, takže to bylo v pohodě,“ mávnul rukou.