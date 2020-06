„Přál jsem si ho, myslím, že našemu mladému perspektivnímu týmu může hodně pomoct,“ vysvětloval tah sportovní ředitel Jiří Sabou.

„Kuba by měl přinést herní kvalitu a zkušenost, částečně i zklidnění. Měl by se z něj stát dispečer naší hry - ve svých předchozích působištích byl klíčovým hráčem,“ doplnil trenér Zdenko Frťala a naznačil, že by si od Rady představoval podobný přínos, jaký měl kdysi pro Plzeň šéf Pavel Horváth.

Plní to zatím středopolař? Na zevrubné hodnocení je samozřejmě, brzy, Hradečtí s Radou v sestavě odehráli kvůli koronavirové stopce pouze tři utkání. Přesto už se dá všelicos vypozorovat.

Třiatřicetiletý Rada nastupuje ve středové dvojici, často rozehrává akce už od obrany. Kope valnou část standardních situací. Jeho levačka stále umí.

Zatím odehrál 233 minut. Dvě celá utkání: doma s Líšní a ve Varnsdorfu, střídán byl proti Třinci. Dal jeden gól, na jeden přihrál.

Jak hodnotil jeho výkon v posledním domácím remízovém duelu Frťala? Do konkrétní odpovědi se nepustil: „Nemůžu nikomu nic vytknout. Snad jen ty dvě standardní situace, po kterých jsme inkasovali.“

Při první z nich však Rada mírně zaváhal, neodvrátil míč po rohu. „Říkal, že míč před ním někdo zvedl,“ popisoval bek Jan Mejdr.

Naopak si Rada skvěle poradil s penaltou a vyrovnal. „Věřil jsem si, je důležité se nezříkat odpovědnosti,“ pravil způsobně.

Poté měl ještě jeden světlý moment, skvělou přihrávku na Adama Vlkanovu, po níž kapitán týmu trefil tyč.

Jinak se prosazoval těžko, hosté byli velmi urputní, nepříjemní a po půli byl kvůli zranění střídán. „Měl problémy, nechtěli jsme ho sestřelit,“ objasnil Frťala.

Uvidí se, zda zimní posila nastoupí v úterý v Chrudimi, ve východočeském derby, které má výkop v 17 hodin.