Anglický týden, tak se tomu říká. Dva zápasy za sedm dnů, minimum tréninku, žádný oddych. V českých poměrech znají takový program pouze týmy nastupující v evropských pohárech.

Druholigové kluby, tedy i Hradec Králové, si ho zkusí párkrát do roka. Od konce května, kdy by měly vypuknout boje ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE na něj však najedou a budou se v něm držet bez přestávky (čtěte článek na straně 14).

„Nikdy jsme to nezažili, my ani hráči,“ upozorňuje trenér Zdenko Frťala. „Ale co? V jiných ligách to zvládají. A když vyhráváš, únavu necítíš.“ Dobrý postoj. Jeho tým prostě takový potřebuje. V soutěži ho čeká ještě třináct utkání, navíc by mohl přidat další dva v případné baráži o první ligu. Nyní jsou Votroci v tabulce čtvrtí, na třetí Brno ztrácejí tři body, na první Pardubice sedm.

„Já se na to osobně těším. Středa, sobota, to mi přijde dobrý. Když budeme na vlně, můžeme hned navázat na výkon. Když prohrajeme, můžeme to brzy napravit,“ glosuje brankář Patrik Vízek.

Už v tuto chvíli je jasné, že se bude hrát i v červenci, hráči přitom mají smlouvy do konce června. V Hradci končí kontrakt Fahrudinu Djurdjevićovi a také hostování Jakubu Radovi. Jak se bude řešit tato situace, zatím není jisté.

„Mně se navíc líbí, že budeme hrát v létě, bude krásně. Jinak se tady hraje, když je sníh a pak jsou dva nejlepší měsíce a my jen běháme,“ usmívá se Vízek.

Ano, to bude velké plus. Jsou tu však i nástrahy. Nahuštěný program přijde po dlouhé pauze, mohou přijít zranění. Hradečtí chtějí jít do zbytku sezony s dvaceti hráči v poli plus se třemi gólmany. „Kluci z béčka se udržují,“ naznačuje Frťala, že je kam sáhnout. „Ale věříme, že to v tomto počtu zvládneme.“

Také se na to jeho mužstvo chystá. Nyní se připravuje ve skupinách po osmi, od 11. května by mělo vše jet naplno. „Potřebujeme ten posun. Kluci musí do kontaktu, musí tam být bránící hráč, soupeř,“ těší se kouč.

Brzy se mu to splní.

Brankář požádal o podporu. Ale ministryni nehaní

Ve fotbalovém společenství měla ta slova velký dopad. Ministryně financí Alena Schillerová si před pár dny rýpla do hráčů: „Fotbalisté, no… To už jsem taky dostala pár mailů. Nechám to na těch fotbalistech a na jejich morálním přístupu, jestli si chtějí přijít a říct si o 25 tisíc. Myslím si, že by neměli.“

Hráči přitom - stejně jako další osoby samostatně výdělečně činné - mají nárok na podporu od státu v době koronavirové.

Platy, především ve druhé lize, rozhodně nejsou horentní, navíc borci nyní logicky nepobírají prémie.

Obvyklé základní platy ve druhé nejvyšší soutěži jsou na úrovni průměrného platu - tedy nic obřího.

„Já jsem si požádal,“ prozradil hradecký brankář Patrik Vízek.

„Výrok paní ministryně se tady řešil hodně,“ přiznal gólman. „Co k němu říct? Nejsem na ni naštvaný. Věřím, že dojela na to, že nemá takový přehled o tom, jaké příjmy mají hráči třeba ve druhé lize. Nemyslím, že by to byl útok na nás, že to myslela zle. Šlo spíš o její neinformovanost,“ glosoval. „My také nemáme úplný přehled o její práci,“ dodal.

Vízek je smířlivý, od některých fotbalistů to však Schillerová schytala, například od exhradeckého brankáře Tomáše Koubka či reprezentanta Vladimíra Coufala. Oba se zastali právě hráčů z menších klubů.

Abychom byli spravedliví, Schillerová se nakonec fotbalistům omluvila. Bylo to potřeba.