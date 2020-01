Kopal za Slavii, zahrál si v Turecku. Má starty v národním mužstvu. Přesto byl fotbalista Milan Černý v jedenatřiceti letech v Hradci Králové ve druhé lize na vedlejší koleji.

Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE si na podzim zahrál jen sedm zápasů, celkem 315 minut. „Mrzelo mě to, byl jsem z toho smutný,“ přiznává elegán na hřišti.

Proto je velmi pravděpodobné, že ve druhé části sezony bude hrát v jiném klubu a v létě, kdy mu skončí smlouva, z Hradce zmizí. „Patří mezi hráče, kterým bychom nebránili v jarním hostování,“ netají trenér Zdenko Frťala.

Milane, kam půjdete?

(usmívá se) Po podzimu jsme měli pohovory a trenérem i výkonným ředitelem klubu Jirkou Sabouem mi bylo řečeno, že bychom měli řešit nějaké hostování, abych hrál víc. Že mám na to, abych hrál někde v základu. Ale na druhou stranu mě nikdo z Hradce nevyhání.

A váš osobní postoj?

Pohovor byl zajímavý, pozitivní. Já jsem čekal spíš negativní věci. Ale prý jsem splnil úlohu.

Jakou?

Zapracovali se mladí, já se na ně snažím působit pozitivně, radit jim. I díky tomu asi nebude problém, kdybych tady ještě půl roku zůstal.

Nesl jste těžce, že prakticky nehrajete?

Cítil jsem, že důvěru nemám. Když jsem dostal šanci, snažil jsem podávat co nejlepší výkony. Myslím, že jsem to nějak splnil. V televizi jsme porazili první Pardubice, hrál jsem celý zápas. Ale příště jsem zase seděl. Dobrý zápas jsem, myslím, odehrál i v poháru v Ostravě na Baníku. Nemyslím, že jsem byl negativní, ale smutnej jo. Možná mi to pomůže nějak do budoucího života: Všechno špatné je k něčemu dobré. V tom máme s trenérem Frťalou stejný názor.

Přes tenhle soulad sám chcete pryč. Je to tak?

Ještě dva až tři roky bych chtěl hrát druhou, třetí ligu, myslím, že mám na to hrát v základu. Tři nabídky z druhé ligy mám, řešíme to. Chtěl bych, aby to bylo výhodné pro mě i pro Hradec.

Můžete být konkrétní? Co třeba Pardubice?

Hrají hezký fotbal, ale pro mě je to z Prahy stejná dálka jako z Hradce. Navíc, při vší úctě k nim, nejdou tyhle kluby moc porovnávat. Hradec je, co se týče historie i jména, někde úplně jinde. Musím přiznat, že se mi ozval Bogas Pilný.

Trenér Sokolova, který vás vedl v Hradci. Je to lákavé?

Moc, pomohl by mi a já bych rád pomohl jemu, mám ho rád. Jenže je to dálka a já jsem začal ve Slavii dělat asistenta u kategorie U12, a to by nešlo dohromady. Nejde to skloubit s rodinou a dalšími věcmi. Kdyby byl Bogas ve Vlašimi, hned jsem za ním. (usmívá se)

Takže preferujete týmy z Prahy a okolí? Viktoria Žižkov, Vyšehrad…

Když budu upřímný, tak bych chtěl do Vyšehradu. Bylo by to pro mě ideální a myslím, že i pro Hradec. Zase na druhou stranu chápu, že Hradec řeší nabídky klubů, které by byly ochotny převzít celý můj plat.

Co když nedopadne žádná varianta?

Nebude to problém. Normálně to odjedu v Hradci a bude to fajn. Já rozhodně nebudu dělat žádné naschvály, kluky v kabině mám rád. Budu pozitivní, ale samozřejmě od léta tady už nebudu.

Je to jisté?

Ano, už jsme se o tom bavili. Skončí mi smlouva, další už nebude.

Už plánujete co dál?

Jak už jsem říkal, myslím, že ještě dva tři roky bych mohl druhou ligu hrát. Měl bych na to. Peníze už budou samozřejmě úplně jiné, než jsem měl třeba ve Slavii.I proto musím přemýšlet.

V létě jste mohl jít do rezervy Slavie do třetí ligy jako mentor a starší hráč. Je to ve hře?

Pořád se o tom nějak bavíme. Ve Slavii začínám i trénovat. Mám C licenci, teď během půlroku si chci udělat béčko. V klubu chtějí slávisty, to je pro mě výhoda. Navíc tam všechny znám, oni znají mě, vědí, že nejsem nějakej pitomec. (usmívá se)

Zorvan jede dál: Příbram



V létě odešel z Hradce po mírné kontroverzi. On čekal větší vytížení, klub vděk od hráče, jemuž dal šanci.

Záložník Filip Zorvan, blonďatý to šikula, strávil celý podzim ve druhé fotbalové lize ve Vítkovicích. Podle zpráv ze severu Moravy nehrál vůbec špatně, dal dva góly.

Čekalo se, že Baník Ostrava využije opci, již v létě na hráče získal. Do 20. ledna roku 2020 mu stačilo zaplatit 3 miliony a Zorvan by byl jeho. Na konci podzimu se to zdálo jako hotová věc. Jenže v Baníku je nový trenér Luboš Kozel a přišla změna myšlení.

Zorvan nakonec zůstává hráčem Hradce a odejde na hostování do Příbrami. První ligu si tak zahraje stejně.

Hradec však pouští i další hráče. Útočník Jiří Miker bude i nadále hostovat v Pardubicích, obránce Michal Trávníček se z třetiligového Chlumce nad Cidlinou přesune o patro výš do Chrudimi.

Při šíři kádru se dají čekat i další změny.