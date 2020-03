Po generálce s Chlumcem nad Cidlinou (4:1) byl hradecký kouč Zdenko Frťala evidentně v dobrém rozpoložení, výkon ho jednoznačně potěšil. ,,Jen gólů jsme mohli dát více. Vítězství ale bereme s pokorou. První půle a hodně momentů ve druhé byly velice slušné. Šlo o velmi dobrou přípravu na ostrý start proti Líšni,“ liboval si.

Máte tedy jasno o základní sestavě na neděli?

Ano. Jen věřím, že se nám zdravotní stav v týdnu nijak nezkomplikuje.

Posloužil Chlumec coby kvalitní sparingpartner na druholigové duely?

Zápas splnil, co jsme očekávali a chtěli. Soupeř nás kvalitně prověřil. Hrál zdravě agresivně. Nedal nám nic zadarmo. Ale vypořádali jsme se s tím opravdu dobře.

Dva góly z penalt vstřelil Jakub Rada, posila z Bohemians. Našel v něm Hradec kromě jiného i spolehlivého exekutora?

(směje se) Jeden čas na nás v této činnosti ležela deka. Kuba dokázal nejen těmi penaltami, ale i svým výkonem, že nám opravdu může hodně pomoci.

Máte určitě na mysli zahrávání standardních situací…

Nejen to. Ve vypjatých momentech umí zachovat potřebný klid. Posledním takovým hráčem v našem mužstvu byl Jirka Janoušek. Kuba má nadstavbu v tom, že výborně kopne i standardky. Jsem hrozně rád, že na naši nabídku kývl.

Přišel i v dobrém fyzickém stavu?

Ve stoprocentním. Byla to jedna z věcí, která hrála důležitou roli. Všechno v Bohemce odtrénoval. Možná mu chybělo větší herní vytížení. Ale i to už dohání.

Kádr v zimě rozšířili také Jan Král a Jan Mejdr. Prokázali kvalitu?

Výkony Krále rostou zápas od zápasu. Prošel si určitým obdobím, kdy tolik nehrál. Proto byl v přípravě maximálně využíván. Navíc doháněl kondiční manko. Našli jsme společnou řeč, jeví se dobře. Mejdr nastoupil proti Chlumci až ve druhé půli, protože s Líšní kvůli červené kartě hrát nemůže. Zatím plní, co si od něho slibujeme. Je to agresivní, důrazný, rychlostní typ hráče. Má výborné fyzické parametry.

V neděli to vypukne. Jak moc vám scházel správný zápasový adrenalin, kdy už o něco opravdu půjde?

Mám adrenalin vždy, když vejdu na stadion nebo do kabiny. Není to možná vidět, snažím se emoce kontrolovat a zbytečně nevybíjet energii. To se snažím dostat i do kluků, aby někdy některé věci neřešili impulsivně a snažili se zůstat koncentrovaní na věci, které je v zápase mohou překvapit či zaskočit.

Zažil jste svým způsobem atypickou přípravu. Na rozdíl od předešlých v ní Hradec vyhrál až poslední dva zápasy. Dostávali jste laciné góly, neproměňovali šance. Kolikrát jste byl pěkně naštvaný, že?

Trápilo mě to, samozřejmě. Bylo to pro mě něco nového. V určitých situacích jsme se chovali lehkovážně a nebyli se schopni poučit z chyb, kterých jsme na můj vkus dělali opravdu hodně.

Hráči si určitě vyslechli své…

Bylo dobře, že se to stávalo v přípravě. Měli jsme prostor ke zlepšení. Někdy jsem byl v kabině nucen zvýšit hlas. Naštěstí nemám v týmu ovce, které vám všechno jen odkývou. Nechci, aby kluci jen přihlíželi, co jim říkám. Chtěl jsem znát i jejich názor. Vážím si, že se nám povedlo navázat uvnitř týmu upřímnou atmosféru. I tohle vedlo ke zlepšení a hlavně k odstraňování zbytečných chyb.

Pásku bude nosit Adam Vlkanova. Proč vystřídal Jakuba Martince?

Adam byl v hledáčku ligových týmů, koncentrace odevzdávat plnohodnotné výkony tím byla trošku narušena. Vše jsme si vyříkali. On je pro Hradec nesmírně oddaný. Brzy ligu hrát bude. Je otázka jestli tady nebo jinde. Po našem pohovoru se změnil jeho přístup v tréninkové morálce. Je pro ostatní správným příkladem.

Jste v těsném závěsu za špičkou tabulky. Jak vysoko na jaře míříte?

Jsme ve druhém roce přebudovávání týmu. Kluci se posouvají. Posledním povedeným zápasem na Dukle jsme si přiblížili šanci hrát o baráž. Teď nás ale hlavně zajímá dobrý vstup do jara.