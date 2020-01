Na podzim odehrál pouhých 315 minut v sedmi zápasech. To je na hráče jeho kalibru nicotné číslo. Malé vytížení je hlavní důvod, proč z fotbalového Hradce odchází Milan Černý, elegán na hřišti a také chlap se zkušenostmi ze Slavie, Turecka či národního mužstva.

Zkráceně: Největší jméno v kádru pátého mužstva FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mizí pryč, jaro odkope na hostování ve Vyšehradě, rovněž v celku druhé ligy.

„Není tajemstvím, že Míňa řeší svou budoucnost ve Slavii, projevil přání vrátit se do Prahy. Odvedl nám cenné služby, za ně mu děkujeme a vyšli jsme mu vstříc,“ vysvětlil sportovní ředitel Jiří Sabou. „V jeho novém angažmá mu přejeme hodně štěstí,“ dodal.

„Bylo mi jasné, že bych na jaře nedostával moc příležitostí, navíc už mi přestávalo vyhovovat každodenní dojíždění. Chtěl jsem být v Praze, kde jsem se začal věnovat i trénování dětí na Slavii. Hradci děkuju za všechno,“ reagoval Černý.

Tenhle odchod je rozvodem z rozumu. Černý sice na podzim působil jako pozitivní síla v kabině, ale je prostě luxus vydržovat takového hráče jen proto, aby byl mentorem mladších spoluhráčů.

Navíc záložník začal ve Slavii, kde se odrazil do velkého fotbalu, dělat asistenta u kategorie do dvanácti let a v trénovaní vidí svoji budoucnost.

„K tomu bych chtěl ještě dva tři roky hrát druhou nebo třetí ligu. Myslím, že mám na to hrát v základu,“ pronesl. Nabídky se mu sešly. Velmi lákavá přilétla ze Sokolova, kde je hlavním trenérem Bohuslav Pilný, bývalý kouč Hradce.

„Pomohl by mi a já bych rád pomohl jemu, mám ho rád. Jenže je to dálka a já začal dělat ve Slavii, a to by nešlo dohromady. Nejde to skloubit s rodinou a dalšími věcmi. Kdyby byl Bogas ve Vlašimi, hned jsem za ním,“ vykládal Černý před pár dny. „Když budu upřímný, tak bych chtěl do Vyšehradu. Bylo by to pro mě ideální a myslím, že i pro Hradec,“ netajil.

Přání se mu nakonec vyplnilo. V létě už bude volný, doběhne mu kontrakt s východočeským klubem.

Černý je tak dalším fotbalistou, který opouští kádr Votroků. Před ním odešel obránce Jan Kvída, jenž se vrátil do Příbrami, kde bude hrát také kmenový hráč Hradce Filip Zorvan.