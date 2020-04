„Musíme čekat do nejzazší možné doby. Udělat všechno pro to, abychom to dohráli,“ říká Sabou.

Proč je to nutné?

Samozřejmě, zdraví je nejdůležitější, musíme se chovat zodpovědně, ale při dodržování opatření bychom chtěli hrát. Je tam mnoho návazností: smlouvy hráčů, plnění od partnerů, od firem ,které podporují sport. A také pro lidi, kteří jsou doma, by byly zápasy v televizi povzbuzením. Nám všem to chybí.

Týmy nyní společně netrénují. Jak dlouho jim bude trvat, než se budou moci vrhnout do zápasů?

Kluci jedou v udržovacím módu. Čtrnáct dnů by jim muselo stačit. Jsou trénovaní, plány plní poctivě, velká ztráta kondice tam nebude. Navíc je to extrémní případ, který neznáme. Myslím, že v nejhorším by mohlo stačit i deset dnů.

Nebylo by to nebezpečné? Jde i o zdraví hráčů.

Samozřejmě, to je jasné. Ale tělo je v tomhle rychlé, má v sobě nějaké pohybové vzorce. Jsou dobře trénovaní, celý život hrají fotbal. Po dovolené přece také trénují týden a potom hned hrají zápas, byť přípravný. Je to nová situace, nikdo to ještě nevyzkoušel. Ale pro všechny to bude stejné.

Pokud by se nehrálo, anuloval byste uskutečněná utkání?

Přesně tak. Anuloval bych to. Přece nejde brát dílčí výsledky. Někteří manažeři z první ligy mají jiný názor, jenže já s ním nesouhlasím. Především ale opakuju, že bych se snažil sezonu dohrát. UEFA odložila mistrovství Evropy, tím jsme získali čas. Myslím, že klidně můžeme hrát do konce července.