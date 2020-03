„Každá podpora je pro nás dobrá, takže je to nepříjemné,“ připustil Adam Vlkanova, kapitán čtvrtého celku druhé nejvyšší soutěže. „Ale myslím si, že až oproti první lize to takový rozdíl nebude,“ připomněl, že návštěvy o patro níž jsou slabší.

Pro hbitého záložníka to každopádně bude první podobná zkušenost. Duel bez fanoušků ještě nikdy neabsolvoval. „Ale když jsem hrál krajský přebor, bylo pár zápasů, kde skoro nikdo nebyl,“ usmál se při vzpomínce na působení v tehdy ještě hradecké Olympii.

Získají práva?

Přes sledované trable tu jedna nadějná zpráva je. Klub se snaží zajistit, aby fanoušci mohli sledovat z domácího duelu internetový přenos.

„Oslovil jsem s několika dalšími kluby Ligovou fotbalovou asociaci, zda by nejednal s držiteli vysílacích práv o udělení výjimky,“ prozradil mluvčí Votroků Michal Petrák.

Pokud by se k tomu firma Pragosport, jež je jejich vlastníkem, uvolila, pustil by se klub do akce.

Mezitím bude řešit, jak je složité uspořádat zavřený duel, jak se vejít do kvóty sto, značící kolik lidí může na stadionu být.

„Vypadá to tak, že půjde jen o ty, kteří zabezpečují zápas. Hráči, realizační týmy, rozhodčí, delegáti, záchranáři… Na stovku se lehce dostaneme,“ řekl Petrák.