Votroci byli nuceni přípravu ukončit, Česko je v karanténě. „Hráči A a B týmu budou do pondělí 23. března trénovat individuálně podle tréninkových plánů, které rozešlou trenéři. U mládežníků to platí do odvolání,“ řekl mluvčí klubu Michal Petrák.

Bez tréninku? To nejde, ví kouč Veselý. Hráči jedou individuálně

Chrudim - „Profesionální druholigový hráč nemůže být měsíc bez tréninku,“ zdůraznil trenér MFK Chrudim Jaroslav Veselý. Chrudimští, stejně jako ostatní, však respektují daná pravidla a řídí se heslem, že zdraví je nejdůležitější. „Respektujeme bezpečnostní rady státu a jsme na ně připraveni reagovat,“ popisoval trenér Chrudimi. „Nasadíme individuální plány a až se situace uvolní, budeme řešit další možnosti tréninku,“ plánuje. Přesto ze své pozice hlásí: „Tak to má být. Sport musí jít stranou před zdravím jednotlivců a celé populace,“ dodává Veselý.

Nechceme riskovat zdraví, říká trenér Pardubic Krejčí

Pardubice - Situace se měnila každým dnem. Když byly v minulém týdnu zrušeny i zápasy bez diváků, dostali fotbalisté Pardubic od pátku až do konce týdne volno. Teď je jasno, že budou trénovat. Pouze individuálně.

„Sledoval jsem vyhlášení vlády. Chceme jít příkladem a nechceme zbytečně riskovat zdraví hráčů. Minimálně do pondělí budou mít hráči individuální plány. Nebudeme trénovat dohromady,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.

O víkendu se realizační tým připravoval na více variant. Nakonec jdou do hry individuální plány. „Ve spolupráci s kondičním trenérem Tomášem Prorokem jsme vymysleli takový model, který se má přiblížit rytmu obvyklému při konání mistrovských zápasů,“ dodal Krejčí.

Ewerton: Opatření jsou pro dobro všech lidí



Formou individuálních tréninkových plánů se budou připravovat i zahraniční fotbalisté ve službách FK Pardubice. Jedním z nich je Brazilec Ewerton. „Bohužel je to něco, co nemůžeme ovlivnit. Myslím, že přijatá opatření jsou pro dobro všech,“ uvedl na klubovém webu třiadvacetiletý fotbalista. Současnou situaci s koronavirem sledují i jeho krajané v rodné zemi. „I v Brazílii se koronavirus vyskytuje. Bohužel je to věc, která zasáhla celý svět,“ řekl. I proto je na dálku v kontaktu se svou rodinou. „Jsou v pohodě, bydlí na severu Brazílie. O mě se ovšem bojí, protože jsem v Evropě, kde je nebezpečí větší, ale starám se o sebe a zatím se mi to vyhýbá,“ dodal Ewerton.