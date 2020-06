Co říkáte na slova Patrika Hořeňovského, který vyjádřil touhu stát se hradeckou Slavií konkurentem pro FCHK?

Předně chci říct, že konkurenci vítáme a jsme rádi, že bude v Hradci Králové velká základna. Čím víc dětí bude sportovat, tím lépe i pro nás. Stejně tak jsem rád za každého člověka, který je ochotný dávat do sportu peníze. Některá fakta, která se týkají našeho klubu, bych ale chtěl uvést na pravou míru.

Co vám tedy na jeho vyjádření vadí?

Předně jde o peníze. Pan Hořeňovský říká, že nám město dává 40 milionů ročně. A nadsazená čísla často slyším i od různých politiků. Pravdou ovšem je, že loni jsme od města dostali necelých 33 milionů a předloni necelých 32 milionů. A navíc nejde v žádném případě jen o peníze na druhou ligu. Na vrcholový sport dostáváme od města necelých 14 milionů ročně a další prostředky na druhou ligu si získáváme sami od sponzorů.

Kam jde tedy ten zbytek peněz od města?

Spravujeme čtyři sportovní areály - Všesportovní stadion, Bavlnu, Duklu a Háječek. Z těch zhruba 32 milionů, které dostáváme od města, dáváme více jak polovinu na správu a údržbu areálů, nájemné a příspěvky na mládež. Kdyby ty areály spravovalo město, vyšlo by to mnohem dráž.

Nedávalo by tedy větší smysl ty areály vrátit městu?

Už před půl rokem jsem uvažoval o tom, že všechny areály vrátím, protože mi to přináší víc komplikací, než reálného užitku. Když to ale převezmou technické služby, bude to stát město minimálně jednou tolik. My něco ušetříme a ještě je nám to předhazováno, že je to špatně, protože si lidé myslí, že to jde na vrcholový sport. Máme 25 zaměstnanců a snažíme se propojovat funkce tak, abychom snížili náklady. Různí trenéři třeba dělají zároveň i údržbáře nebo správce areálů.

Co dalšího vám přijde v té kritice vůči klubu nefér?

Zarazilo mě i tvrzení Patrika Hořeňovského, že dá dohromady 260 dětí, což bude víc, než má FCHK. My máme v současnosti 399 dětiček, o které se staráme. I kdybychom nepočítali fotbalovou školičku pro děti 4 až 6 let, kde ty děti nejsou registrované, pořád je to asi 350 dětí. Stejně tak mi přijde absurdní vyjádření o tom, že oni chtějí narozdíl od nás dávat šanci mladým hráčům z Královéhradeckého kraje. Z 24 hráčů v A týmu jich totiž hned 13 prošlo mládeží v FCHK. Málokterý klub v Česku má v kádru tolik odchovanců jako my. Nejlepší je v tom asi Sigma Olomouc, ale i my patříme, co se profesionálních klubů týká, mezi tři až čtyři nejlepší. Odchovancům dáváme prostor jako málokdo, řekl bych dokonce, že na tom máme postavenou identitu klubu.

Váš odchod si kromě části fanoušků přeje i jeden z potencionálních investorů. Nemáte pocit, že už po těch 16 letech přišel čas přepustit místo někomu jinému?

Já měl myšlenky na rezignaci už mnohokrát. Mám před sebou ale stále vizi stadionu. Jestliže se kolem toho deset let točím, tak teď opravdu doufám, že už jsme už v té cílové rovince, brzy se kopne do základního kamene a pak už tady nemusím být. Požadavek na moje odvolání ze strany investora nedává logiku. Když chce někdo vstoupit do klubu a získá akcionářský podíl, tak pak už záleží jen na něm, koho si zde nechá nebo nenechá jako manažera.

V kraji však údajně existují firmy, které nedávají peníze do hradeckého fotbalu kvůli vaší osobě. Není to pro vás relevatní důvod pro rezignaci?

Co znamená údajně? Jsou to takové řeči, které nejsou vůbec podložené reálnými čísly. Žádný úbytek sponzorů v posledních letech totiž nezaznamenáváme. V době koronakrize se k nám sponzoři naopak zachovali velmi loajálně. Slyšíme z médií, jak různé kluby musely sáhnout ke snižování platů, my jsme k tomu díky sponzorům nemuseli přistoupit. Když jsem já do klubu v roce 2004 nastoupil, slýchával jsem od firem, že až tady nebude pan Voda, tak do hradeckého fotbalu peníze dají. Reálný stav byl pak ale takový, že pan Voda tady nebyl a sponzoři také nepřibyli. My poslední roky standardně pracujeme asi se sto obchodními partnery, od kterých každoročně získáváme zhruba 15 milionů korun. A mezi těmi sponzory je minimální obměna.

Kritika se na vás ovšem nesnáší jen od potenciálních investorů, ale i z řad některých politických stran.

Stali jsme se bez našeho rozhodnutí součástí hradecké politiky. Podle mě ovšem neprávem. V posledním roce se nám prakticky vyměnila část představenstva a celá dozorčí rada. Všichni přitom konstatují, že mediální obraz klubu je výrazně horší, než jak to u nás funguje. Jsme společnost, která je dvakrát ročně auditovaná, nestalo se nám, že bychom někdy někomu dlužili peníze nebo něco slíbili a nedodrželi to. Některá slova politiků mě proto mrzí.

Kromě nevýrazných sportovních výsledků je hlavním problémem klubu dlouhodobě stadion. Věříte tomu, že za dva roky bude hotový, jak to v minulém týdnu napsal zastupitel za hnutí ANO Jiří Mašek?

I když jsme už tolikrát dostali přes pusu, já jsem stále optimista. Už jsme si mysleli, že se to dotáhne, když se vypsalo výběrové řízení na zhotovitele. Když se pak nikdo nepřihlásil, bylo to pro mě obrovské zklamání. Mám ale z města pocit, že stadion opravdu chce a snaží se to dotáhnout do nového tendru. Právě to, že stále nemáme stadion, je přitom hlavní příčinou negativní atmosféry kolem klubu. Trochu trpíme tím, že lidé dostali do hlav, že snad my stavíme stadion a ptají se nás, proč nemáme stadion. My za to ale nemůžeme, my ho nestavíme.

Od politiků zaznívá kritika vůči vedení klubu také v tom smyslu, že příliš zasahujete do příprav nového stadionu. Ten přitom staví a platí město, nikoliv fotbalový klub.

Souhlasím s tím, že naše role není zasahovat do příprav výběrových řízení na stadion. Fungujeme pouze jako poradní sbor a jsme rádi, že radnice stadion chce a pracuje na tom. Snažili jsme se pomoct s technickými podmínkami, které jsme spoluvytvářeli. Kdo jiný by měl vědět, co fotbalisté od stadionu potřebují. Jestli ale ty podklady radnice použije, to už neovlivníme. Náš jediný cíl je, aby se začalo co nejdříve stavět.

Na podporu nového stadionu klub spustil i vlastní projekt Votroci sobě. Jaký je zatím jeho výsledek?

Byli jsme pozitivně překvapení tím, jaký byl zájem na začátku. Teď se to samozřejmě trochu zbrzdilo celou tou situací v zemi, kdy lidé měli jiné starosti. Zapojilo se už ale více než 18 tisíc lidí, kteří přislíbili přes dva miliony korun. Hlavním účelem akce je předložit městu důkaz, že stadion není jen pro 500 bláznů, kteří chodí na ten polorozpadlý stadion na druhou ligu, ale že je to skutečně pro lidi z celého kraje.