Zkusili to už v Olomouci, poté na Slavii. Fotbalový Hradec Králové rovněž nezůstává pozadu. Malí Votroci, konkrétně tým mladších žáků U13, se ve virtuální debatě potkali s obráncem prvního mužstva Janem Mejdrem.

Jan Mejdr besedoval s Votroky U13. | Foto: fchk.cz

„Bylo to skvělé,“ řekl hráč. Je to tak, byla to výživná hodina a tři čtvrtě. Chlapci narození v roce 2008 si od zadáka poslechli, že opravdu nemají kašlat na školu, že je dobré si přidávat. A samozřejmě se sami ptali. „Kluci měli fakt výborné otázky,“ uznal.