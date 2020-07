Navzdory nákaze novým koronavirem v týmu Karviné chce Ligová fotbalová asociace (LFA) dohrát první ligu. Posunula poslední dvě kola skupiny o záchranu a baráž o nejvyšší soutěž, která by měla vyvrcholit odvetami 1. srpna. První zápasy baráže se odehrají 29. července a odvety pak první srpnový den.

Bitva mezi Chrudimí a Pardubicemi udělala radost lídrovi tabulky. | Foto: Aleš Vladyka

Pokud by se skupina o záchranu nedokončila, podle aktuálních řádů by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil, z druhé ligy by šel mezi elitu jen vítěz a baráž by se zrušila. V případě, že nebude možné sehrát baráž, z nejvyšší soutěže sestoupí poslední dvě mužstva a nahradí je dva nejlepší kluby z kompletně dohrané druhé ligy.