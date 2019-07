Mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let se blíží. Již dnes odcestuje česká výprava do arménského Jerevanu, kde se Euro hraje. Bude u toho i TOMÁŠ SOLIL, devatenáctiletý záložník, jenž na jaře pravidelně nastupoval v druholigové soutěži za FK Pardubice. V nominaci je také obránce Daniel Finěk z FC Hradec Králové.

V základní skupině se Češi potkají s Francií, Norskem a Irskem. „Dá se hrát s každým. Když se dobře připravíme, tak to můžeme uhrát,“ prohlásil před odjezdem Solil, který Deníku poskytl rozhovor.

Stihl jste si po předchozí sezoně odpočinout od fotbalu, nebo jste jel v režimu přípravy na Euro?

Měli jsme necelý měsíc volna, tak jsem se odreagoval. Samozřejmě jsem chodil něco dělat, ale ne přímo s míčem. Šlo o jiné aktivity, ale rozhodně jsem nelenošil.

Čeká vás vrchol reprezentačního cyklu. Co pro vás znamená hrát za národní tým?

Určitě si toho vážím, musíme tam nechat v každém utkání všechno. Už je to sledované, lidé se budou dívat. Doufám, že uděláme úspěch a budeme na Euru vidět.

S fotbalem jste začínal v Holicích. Kdy jste poprvé začal myslet na to, že obléknete reprezentační dres?

Tohle jsem v hlavě vůbec neměl. Od malička jsme hrál fotbal, protože mě bavil. Pak to přišlo všechno celkem rychle, ani nebyl čas o něčem takovém přemýšlet. Byl to možná jen můj sen, to ano.

Z Holic jste se potom přesunul do Pardubic. Jaký to byl přechod?

Byl jsem malý, ještě jsem to tak nevnímal. Měl jsem čas, abych si zvykl. Byl to skok, ale zvykl jsem si, šel jsem do Pardubic ještě snad v přípravce nebo mladších žácích.

To z dorostu do A týmu jste se přesunul celkem bleskově. Jak vzpomínáte na svou premiéru v utkání proti Třinci, navíc hned v základní sestavě?

Pro mě to bylo překvapení, byl jsem tu jen na nějakém tréninku, když někdo z devatenáctky šel trénovat s áčkem. Potom jsem byl ve škole a zavolal mi trenér, že půjdu hrát. Byl jsem překvapený, ale zároveň rád. Věřil jsem, že se mi to povede.

Od té doby už uběhl více než rok. Jak vnímáte toto období, kdy jste se usadil v A týmu Pardubic?

Vážím si šance, kterou jsem dostal. Doufám, že budu pokračovat v kvalitních výkonech. Je třeba tvrdě pracovat, abych se ještě mohl posouvat dál.

Nepříjemností bylo zranění z úvodu podzimní části. Jak obtížné bylo dostat se zpět?

Odehrál jsem celou přípravu a před prvním mistrákem se zranil, když mi praskl meniskus. Byl jsem zklamaný, protože předtím jsem se cítil v pohodě, prostě se to stalo. Nezbývalo nic jiného, než se z toho dostat. Byl jsem rád, že mi pomohl klub a šel jsme hned na operaci. Hned jsem na sobě mohl pracovat.

Na hřišti se pohybujete ve středu záložní řady. To je pro vás ten ideální post?

V áčku jsem většinou nastupoval před Honzou Jeřábkem, zvykl jsem si na to. Většinou jsem hrál v dorostu na defenzivním záložníkovi. Není to skok, je to podobné. Mám trochu jiné úlohy, ale dá se na to zvyknout.

V reprezentaci nastupujete od sedmnáctky, už i na mezinárodní scéně jste něco odehrál. Je to před Eurem výhoda?

Začal jsem to vnímat trochu jinak, ale na každém srazu se musí podat co nejlepší výkon. Nervozita tam trochu je. Hlavně to odmakat a udělat pro tým co nejvíce.

Trénují vás bývalí reprezentanti Jan Suchopárek a Michal Horňák. Díval jste se zpětně na Euro 1996, kde oba získali stříbrné medaile?

Nedíval jsem se, ale vím o tom, jaké měli úspěchy a že byli výborní hráči. Jsou známí nejen u nás, ale i ve světě.

Jak je berou současní reprezentanti v týmu U19?

Trenéři jsou v pohodě, dá se s nimi bavit o všem. Snaží se, abychom měli dobrou partu. Chtějí mít vše dobře připravené na hřišti i mimo něj. Vnímáme je jako ikony, které nám mohou pomoci.

Jaké by měl mít český tým na Euru ambice?

Myslím, že každý by chtěl mít co nejvyšší ambice. Probojovat se co nejdál, nejprve postoupit ze skupiny, pak to urvat ve vyřazovací fázi. Musíme makat, aby se nám dařilo. Pak to přijde.

Skupinu tvoří společně s vámi Francie, Norsko a Irsko. Jaká bude?

Skupina je podle mě hratelná. Francie je Francie, ta bude výborná, ale dá se hrát s každým. Když se dobře připravíme a budeme hrát tak, jak máme, tak to můžeme uhrát.

Dodatečně byl povolán i Michal Kohút ze Slovácka, jenž od začátku přípravy trénuje v Pardubicích. Co říkáte na jeho nominaci?

Jsem rád, že jedeme dva. Trochu jsem to čekal, protože hrál od začátku přípravy slušně, dal dva góly Trenčínu. I trenér se mě na něj ptal. Tušil jsem, že pojede taky.

Kvůli Euru přijdete o začátek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY…

Budu sledovat kluky, jak se jim povede začátek sezony. Doufám, že do ní vstoupí dobře.

Nominace ČR U19 na Euro v Arménii

Brankáři: Matěj Kovář (Manchester United), Jan Vyklický (SFC Opava).

Obránci: Daniel Finěk (FC Hradec Králové), Michal Fukala (Slovan Liberec), David Heidenreich (Atalanta Bergamo), Lukáš Hušek (Leicester City), Zbyněk Konopásek (Sparta Praha), Václav Míka (Viktoria Plzeň), David Zima (Sigma Olomouc).

Záložníci: Filip Kaloč (Baník Ostrava), David Macháček, Michael Hönig (oba Slavia Praha), Patrik Slaměna (Fastav Zlín), Tomáš Solil (FK Pardubice), Tomáš Zlatohlávek (Sigma Olomouc), Michal Kohút (1.FC Slovácko), Jakub Selnar (Viktoria Plzeň).

Útočníci: Tomáš Kepl (Viktoria Plzeň), Vasil Kušej (Dynamo Dresden), David Píchal (1. SK Prostějov).

Program - zápasy českého týmu ve skupině B:

Česko – Francie (pondělí 15. července v 19.00)

Česko – Norsko (čtvrtek 18. července v 16.45)

Česko – Irsko (neděle 21. července v 19.00)

Týmy ve skupině A:

Arménie, Portugalsko, Itálie, Španělsko