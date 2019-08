Byl to férový zápas, pronesl po střetu, v němž Hradec v 6. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zdolal Chrudim 2:0 Jiří Janoušek, záložník MFK, který dlouhá léta oblékal dres Votroků.

Měl pravdu, ale…

Jedna část zápasu se nakonec vymykala. Druhá polovina první půle, to bylo pravé derby. Válka na hřišti, nevraživost, tvrdé souboje, fauly, žluté karty. „Ale stejně jsem neměl strach, že bychom si to nepohlídali a dostali červenou,“ tvrdil Erik Prekop, útočník Hradce, střelec první a nakonec vítězné branky.

Vyloučení se opravdu nekonalo. Hradečtí se zastavili na čtyřech napomenutích. Všechna však nasbírali během třiadvaceti minut. „Chodili tam trochu důrazněji, než by bylo zdrávo. Dostali je oprávněně,“ byl přesvědčen matador Janoušek.

Žlutý obdélník v rukou sudího Ondřeje Pechance viděli postupně Miloš Kopečný, Jakub Šípek, Robert Jukl a Kristian Zbrožek.

„Vyhecované to bylo, vyplývalo to ze soubojů, ale od nás to nebylo tak hrozné,“ oponoval Janouškovi domácí záložník Adam Vlkanova. „Oni byli v emocích. Vyhrocené to bylo spíše o nich,“ přesvědčoval.

Stejně jako si Janoušek s Vlkanovou posílají slova jako tenisák, také na hřišti došlo na return. Po momentech, kdy Hradečtí přitvrdili, zasáhl hostující kapitán.

Ondřej Kesner vletěl do Otto Urmy velmi tvrdě. Trefil ho při hlavičkovém souboji, což přilétl z útoku ztrestat mladík Prekop. Šlo asi o nejemotivnější chvilku v derby, vše uklidnil především domácí gólman Radim Ottmar.

Rovněž Kesner inkasoval žlutou kartu, což glosoval jeho spoluhráč Janoušek: „Pak jsme dostali i my, protože oni měli čtyři a bylo by blbý, kdybychom my neměli žádnou. Tak ji dal i našemu…“

I když karta pro Kesnera byla tutová, Janoušek narazil na jeden průvodní jev derby. Rozhodčí Pechanec byl (ne ve žlutých případech) příliš úzkostlivý. „Měl takový podivný metr,“ podivil se také trenér Chrudimi Jaroslav Veselý. „Hodně se to kouskovalo, druhá část první půle se zvrhla do mikrosoubojů. Moc ke koukání to nebylo, na což měl vliv i rozhodčí,“ řekl.