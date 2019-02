Dva dědci, tři bažanti. A jde to

Hradec Králové - Berte to s nadsázkou, ale mateřská školka prostě potřebuje dohled. Tak to je. Fotbalový Hradec to poznal hned v prvním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na hřišti vždy kousavého Táborska vyhrál 1:0, byť jeho obranná formace nastoupila v tak trochu riskantním složení.

Trénink fotbalistů FC Hradec Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Výkon v obranné fázi oceňuju na sto procent. Nepustili jsme soupeře do vyložené šance,“ ocenil trenér Zdenko Frťala. Jasně, brání celý mančaft, ale jména v defenzivě Votroků stojí za pozornost: pravý bek Daniel Finěk - 18 let, stoper Jakub Martinec - 20, levý obránce Michal Trávníček rovněž. Hradec vsadil na „hustě“ mladou obranu, jak by asi řekli tito tři její členové. „Bylo to trošičku svázanější, nezapojovali se tolik do útočné fáze, ale odpracovali to,“ chválil bažanty Frťala. „Pokud nebudou absolvovat utkání, nezjistíme, jestli na to mají, nebo ne,“ doplnil logicky. Naprosto. Proto je hodil do vody. Ale pozor, jako záchranu jim poskytl dva protřelé muže. V bráně stál kapitán i šéf celé defenzivy čtyřiatřicetiletý Radim Ottmar. Stopera vedle Martince odkopal o dva roky mladší Marek Plašil, muž, jenž má na kontě 148 startů v nejvyšší soutěži. Tito dva pomohli - a také zasáhli, když bylo třeba. Například ve chvíli, když chyboval bek Finěk. „Ve druhé půli jsem se jednou otočil zády k míči a trefilo mě to do zad. Oťas se hodně naštval,“ usmíval se mladík. Mezigenerační domluva pomohla a vše bylo O.K. Rozhodl Martan střelou od tyče Přečíst článek › Snový start. Exopory Votroků začaly nová angažmá gólem a vítězstvím Hradec Králové - Roky patřili mezi hradecké držáky, opory mančaftu. Jenže černobílých časů už bylo dost. Po minulé sezoně vyrazili za novou výzvou, lepšími penězi a také zážitky. Kanonýr Jan Pázler a maratonec ve středu zálohy Petr Schwarz změnili dres. Pázler kope českou fotbalovu ligu za Liberec, Schwarz druhou polskou za ambiciozní Rakow Czestochowa. První duely jim vyšly. JAN PÁZLER: V minulé sezoně byl nejlepším střelcem druhé ligy. Proto za něj Liberec zaplatil 4 miliony. Asi se ještě nezaplatil, ale hned v prvním utkání ukázal, co je zač. Souboj s Karvinou sice trávil dlouho na lavičce, ale nakonec ho v 85. minutě rozhodl. Slovan vyhrál 1:0, Pázler dal gól dvě minuty poté, co přišel na hřiště. „Lépe jsem si to asi nemohl naplánovat, první dotyk s balonem a hned gól. Jsem za to strašně rád,“ vykládal po utkání před novináři. První branka může znamenat superstart na pouti, již chce Pázler urazit. Chce se zbavit nálepky druholigového krále (dvakrát ovládl tabulku střelců), chce ukázat, že patří mezi elitu. „Doufám v to. Snad budu hrát více, než jsem hrával v první lize a Slovanu pomůžu,“ prohlásil. PETR SCHWARZ: Sedm let stačilo, proto středopolař z Hradce odešel. Druhá polská liga není špatná adresa, to věřte. Hned první zápas byl zážitek, Rakow zdolal Niepomolce 3:0. „Utkání mě nadchlo, při nástupu vidět a slyšet tři až čtyři tisíce fanoušků byl skvělý pocit,“ líčil. Vlkanova vstřebal zklamání a chce vyhrávat Přečíst článek ›

Autor: Jiří Fejgl