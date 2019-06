Jak velkou roli při vašem rozhodování hrál trenér Veselý?

Velkou. Zažil jsem ho již v Hradci, sice mě přímo netrénoval, ale od starších kluků jsem slyšel jen slova chvály. Kontaktovali mě s panem Linhartem (sportovní manažer MFK - pozn. red.), měl jsem ještě nabídku z Vlašimi, ale chtěl jsem jít právě sem.

V Hradci jste v zimě absolvoval přípravu, trenérovi Frťalovi jste se ale do koncepce nehodil..

Po první přípravě v létě to vypadalo, že bych dokonce mohl nastupovat od začátku, ale nedopadlo to. Vypadl jsem z tempa, nehrál jsem. A v zimě jsem se již do kádru nedostal.

Mrzí to?

V Hradci jsem od dvanácti let. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel hru za áčko, stejně tak jako jsem rád, že si nyní vyzkouším i jiný druholigový klub. Mám obrovskou motivaci Hradci ukázat, že na druhou ligu mám.

Do přípravy Chrudimi vstoupil bez minimální pauzy, vždyť jste ještě v sobotu dával gól v ČFL.

Byl jsem s trenérem v Převýšově domluvený, že hrát vůbec nebudu. Prohrávali, ptal se mě, jestli pomůžu a kývnul jsem. Není problém, je tu větší konkurence i závratnější tempo. Dojmy jsou zatím skvělé.

Petr Dejnožka