Ukázal se v nejvyšší soutěži, za kouče Karla Havlíčka kopal pravidelně. Ale vloni v létě dnes jednadvacetiletý František Čech dostal od nového trenéra Zdenka Frťaly červenou kartu.

Byl odeslán na hostování do Ústí nad Orlicí, do třetí ligy. Nyní je zpět a bojuje o návrat do kádru. Do sobotního utkání s Jabloncem (15.00, Chlumec nad Cidlinou) však kvůli zranění nezasáhne.

Co se vám stalo?

Bylo to v polovině dubna. Soupeř mě držel, pak mě zalehl a ruplo mi v kotníku. Měl jsem přetržený vaz. Můžu běhat, ale při kopání jsem to ještě cítil.

Rok jste byl pryč. Jak se vám dařilo?

Za mě dobrý. Myslím, že Česká fotbalová liga pro mě byla lepší než Juniorská liga. Je to chlapský fotbal. Je to sice hodně tvrdé, ale myslím, že jsem se s tím popasoval. V první a druhé lize jsou lepší i zkušenější fotbalisti, hraje se v ní víc s míčem, to ČFL je hrozná řežba. (usmívá se)

Není dobré pro mladého hráče zažít válku na hřišti?

Proto jsem tam šel, abych se v uvozovkách omlátil. Pro mladého hráče je to ideální příprava na souboje.

V Ústí jste změnil post. Ze stopera jste se přeorientoval na defenzivního záložníka. Vyhovuje vám to?

Začal jsem na konci podzimu a už jsem tam zůstal. Líbí se mi to. Byl jsem víc u míče, mohl jsem si víc dovolit, protože jsou za mnou stopeři. Hrál jsem uvolněněji.

V Hradci se často říkalo, že na stopera nemáte výšku (179 cm). Není to řešení?

Od té doby, co jsem to začal hrát, tak mi to všichni říkají. Teď jsem na tento post mnohem víc navyklý. Uvidíme, kam mě trenér postaví.

Řešili jste to?

Měli jsme schůzku na přelomu května a června. Řekl mi, ať se zapojím do přípravy, ale o tomhle jsme se nebavili.

Jaké máte teď ambice?

Chci se udržet v áčku. Pokud bych byl na hraně, tak bych s ním chtěl trénovat a hrát třetí ligu za béčko. Je to lepší než jezdit třeba do Ústí.

Chrudim a Pardubice s Duklou Praha

Stejného soupeře budou mít na úvod přípravy fotbalisté Chrudimi a Pardubic. Východočeské celky se v sobotu utkají s Duklou Praha. Proti mužstvu, které spadlo z první ligy, nejprve v Hlinsku nastoupí chrudimský tým. Druhý duel Pardubic s Duklou se hraje od 17.00 v Přelouči.



Přípravné zápasy – sobota, 10.30: Chrudim – Dukla Praha (hř. Hlinsko), 15.00: Hradec Králové – Jablonec (hř. Chlumec n. C.), 17.00: Pardubice – Dukla Praha (hř. Přelouč).