Bere Brazílie Čechy za rovnocenného soupeře?

Český fotbal moc neznají. Nevnímají reprezentaci jako silný tým, protože jste dlouho nic nevyhráli.

Bude zápas fanoušky v Brazílii zajímat, když se jedná o neznámého soupeře?

Samozřejmě. Každý zápas,i přípravný, je hodně sledovaný. Všichni chtějí v každém vítězství, jinak se pokaždé strhne bouře kritiky. Jsme národ fotbalových trenérů, všichni vědí nejlíp, jak by měl tým hrát.

Brazilská dvojice

V české nejvyšší soutěži od ledna naleznete dva Brazilce (jenže moc o nich není slyšet). Ewerton i Marco Túlio patří do kádru Mladé Boleslavi. První z nich je 22letý útočník, který na jaře dvakrát nastoupil jako náhradník. Jeho o dva roky starší parťák se stará o obranu a zatím čeká na svou šanci.

Zastaví se při zápasech národního mužstva v Brazílii život?

Když je mistrovství světa, všichni jdou do baru, pořádají se party, lidé sledují zápasy společně. Na přáteláky se většinou každý kouká doma.

Pojedete se do pražského Edenu podívat?

Ne, ale určitě se na něj budu dívat v televizi. Přemýšlel jsem, že bych jel přímo na stadion, chtěl jsem vyrazit s Robem Juklem. Ale ten je na reprezentaci, tak zůstanu doma. Bylo by to pro mě samotného složité. Navíc mě mrzí, že nepřijede zraněný Neymar. To je můj idol, kdyby byl zdravý, určitě bych se na něj jel podívat. Je ale zraněný, to je o důvod víc, proč nakonec nejedu.

Bude hvězda Paris St. Germain Brazílii hodně chybět?

Nemyslím. Všichni Brazilci ho milují a chtějí ho vidět v dresu národního týmu. Na druhou stranu, když hraje, všichni hráči i soupeři se na něj soustředí, je středem pozornosti. Když z týmu vypadl, trenér aspoň musí zkusit hrát s jinými.

Futsalová realita

Brazilci předvádějí českým fanouškům svůj um také ve futsale. Příkladem budiž nejvyšší soutěž – mistr z Chrudimi má ve svých řadách hned trojici míčových „kouzelníků“ - Felipeho, Évertona a Ribeira. Poslední jmenovaný se v tuzemských halách prohání už deset let!

V jakém stavu je brazilská reprezentace? Na mistrovství světa jste vypadli ve čtvrtfinále s Belgií…

Máme rozhodně dobrého trenéra Titeho. Reprezentaci vede nějaké tři roky, přišel kvůli tomu, aby vytvořil nové mužstvo. Je dobrý. Co se mistrovství světa týče, v Brazílii je vždycky problém, když ho nevyhrajeme.

Souhlasíte s náročností?

Mně se líbí, jak hraje. Jak jsem říkal, Tite je dobrý trenér. Na druhou stranu staví celý tým na Neymarovi a teď, když ho nemá k dispozici, jsem na to hodně zvědavý.

Kdo ho nahradí?

Já osobně se těším na mladíky. Vinícius Júnior je zraněný, ale zase jsou v týmu David Neres, Lucas Paquetá, to jsou zajímaví hráči. A Richarlison se mi moc líbí.