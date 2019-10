Pardubice prohrály, Dukla také, Brno jakbysmet. Jen Jihlava z nejbližších konkurentů uspěla. To byla šance pro fotbalový Hradec, jak se vyhoupnout na druhé místo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Nepovedlo se, Votroci doma zkolabovali s Prostějovem po výsledku 1:2. Je to škoda, po 13. kole zůstávají čtvrtí.

„Jsme nespokojení. Mohli jsme se dotáhnout na postupová místa,“ přiznal trenér Zdenko Frťala. „Říkáme si, že se nebudeme koukat na tabulku, ale každý na ni kouká. Kdo říká, že ne, tak klame,“ doplnil kouče útočník Erik Prekop. „Někde vzadu v hlavách to je. Chtěli jsme hodně a nemáme nic,“ dodal.

Zásadním problémem Hradce byl první gól. Po centru ze strany si dal vlastňáka Jakub Martinec. Branka padla ve 12. minutě a také ve druhé půli udeřili hosté krátce po začátku. Na 2:0 zvýšili v 55. minutě. Hradečtí sice snížili z penalty, ale k remíze jim nepomohl ani fakt, že od 78. minuty hráli po vyloučení proti deseti.

„Oni jsou zkušený mančaft. Umí si to vzadu uspořádat, umí to ukopat,“ upozornil Prekop na to, že Prostějov měl v sestavě jména jako Jan Polák či Aleš Schuster.

„Kdo si myslel, že sem přijede Prostějov pro porážku, byl naivní. Mají půlku týmu se stovkami ligových startů,“ upozornil Frťala. „Tato utkání nám nastavují kvalitu. Jsou pro nás dobrá.“

Polák, dobrá škola pro Jukla



V pondělí mu bylo jedenadvacet. Den před významnými narozeninami (například v USA teď může jít na pivo) se hradecký fotbalista Robert Jukl postavil ve druhé lize těžkému soupeři. V zápase s Prostějovem se potkával často s Janem Polákem, osmatřicetiletým matadorem.

„Bylo na něm vidět, že je ohromně zkušený,“ přiznal syn hradeckého generálního manažera.

Aby ne, Polák je pojem. Hrál německou Bundesligu, kopal za slavný Anderlecht Brusel, v národním mužstvu nasbíral padesát sedm startů. Zahrál si na mistrovství světa i Evropy.

„Věděl, kdy lehce zatáhnout za dres, aby to neviděl rozhodčí. Kdy si dát tělo. Byla to dobrá škola,“ přiznal Jukl junior. „Ale nemyslím si, že bych od něj nějak odpadal,“ byl si jistý.

Takové souboje se mu rozhodně mohou do budoucna hodit.