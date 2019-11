Před nějakými čtyřmi týdny si trenéři fotbalového Hradce vytyčili, na jakou porci bodů by se chtěli s týmem ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE během podzimní části dostat.

„Třicet bodů, to je taková naše meta,“ netají kouč Zdenko Frťala.

Před zimní pauzou odehraje jeho mančaft ještě jeden duel. Za necelé dva týdny se předvede na pražské Dukle, půjde o předehrávku prvního jarního kola.

Nyní, po domácím vítězství nad Vítkovicemi, mají Votroci zapsáno sedmadvacet bodů. „Takže máme jeden mečbol,“ glosoval Frťala.

Ano, pokud černobílí na legendárním Julisce vyhrají, zdolají metu číslo 30. Ale nebude to jednoduché, Dukla je špičkový soupeř. Na začátku sezony s ní Hradečtí doma prohráli, v tabulce je druhá, má o čtyři body více než Frťalovi chlapci.

Po reprezentaci válí

Je tu však předpoklad, že by to mohlo vyjít. Duel totiž přijde po reprezentační přestávce. V ní se národní tým pokusí dokončit postup na mistrovství Evropy v soubojích s Kosovem a v Bulharsku.

Po nich přijde na řadu Dukla.

„A my nechceme porušit náš rituál. Když to řeknu trochu nadneseně, kdyby se hrály jen zápasy po pauze, tak jsme jednoznačně první,“ usmál se trenér.

Je to tak, po zářijovém reprezentačním termínu zvítězil Hradec na Žižkově, po říjnovém ve Vlašimi.

Do zápasu navíc půjde mužstvo posíleno úspěchem. Po dvou prohrách s Prostějovem a Ústím nad Labem zdolalo Vítkovice, jež v minulé sezoně neporazilo ani jednou.

„Možná bylo dobré, že jsme ty dvě ťafky dostali,“ poznamenal útočník Jakub Šípek, autor třetí včerejší trefy. „Napravili jsme to a vyhráli jsme. Řekli jsme si, že se musíme vrátit k tomu, co jsme dělali, že musíme plnit povinnosti. Nikdo nic nevypustil a myslím, že se na to dalo i kout,“ doplnil.

Bylo to tak, navíc přišla jednoznačná výhra.

Komentář Jiřího Fejgla: Úkol: Zastavit vlny



Tři ztráty na začátku, pak perfektní období. Poté dvě (v tu chvíli) nečekané prohry. Na konec první poloviny FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sebevědomé vítězství a návrat mezi kluby reálně usilující o postup do nejvyšší soutěže.



Je to trochu klišé, ale v tuto chvíli se hodí. Hradečtí fotbalisté propluli patnácti koly, jež včera uzavřeli jasnou domácí výhrou nad Vítkovicemi, druhé ligy jako parníček po rozbouřeném moři. Nahoru, dolů, přeskakovali vlny.



Pokud klub chce - a je logické, že ano - ve druhé části, jež začne za čtrnáct dnů prvním „jarním“ duelem na stadionu velmi silné Dukly (jednoho z přímých rivalů Votroků), usilovat a průnik mezi první tři týmy tabulky, je potřeba vlny zastavit. Druhá liga je sice vyrovnaná, ale zaváhání se soupeři ze spodku či středu tabulky (Sokolov, Třinec…) mohou být fatální.



Vždyť vloni ztratil Hradec čtyři body s Vítkovicemi a přesně ten počet mu scházel k postupu do baráže…