Po třech kolech předposlední místo. Po osmi třetí flek a jen jednobodová ztráta na druhou Jihlavu.

Hradečtí se pustili do velké jízdy za Pardubicemi, tak trochu nečekaným suverénem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, za nimiž jsou s odstupem pěti bodů.

V jakém postavení půjdou rivalové do velkého derby, které se hraje v sobotu 5. října v Hradci?

To záleží i na tom, zda budou Votroci pokračovat v posledních výsledcích a výkonech, k nimž ji pomohlo i těchto pět faktorů

Nakopávák

Zázračným elixírem se stala týmové sezení, na němž se pročistil vzduch, a následná demolice Varnsdorfu 8:0. Od té doby Hradec šlape. Z pěti utkání jen jednou ztratil body za remízu.

„Myslím, že jedna porada může všechno změnit,“ přitakal brankář Patrik Vízek.

Návrat veterána

Brankář Radim Ottmar, dlouholetá jednička, proseděl první tři kola mezi náhradníky. Vízek nechytal vůbec zle, jenže trenéři chtěli udělat po dvou remízách a jedné prohře změnu – dodat týmu impuls, jak se říká.

Veteránův klid přispěl. „Řešili jsme i to, že má Radim lepší rozehrávku,“ objasnil kouč Zdenko Frťala. Od té chvíle je brána Ottmarova.

Válečník

Kristian Zbrožek, devětadvacetiletý rutinér, přišel do Hradce z Varnsdorfu jako ryzí stoper. Po třech utkáních se však posunul do zálohy. Tady platí jeho vitalita, neústupnost, šéfovské schopnosti.

„Je to válečník,“ ocenil ho Frťala.

Je tu ještě jeden Zbrožkův klad. Na hřišti není nikdo slyšet tolik jako on. Přesně to hodný Hradec potřebuje.

Kapitán

Není to tak dlouho, co o něm v kancelářích klubu nebyli přesvědčeni. Dnes je z Jakuba Martince kapitán týmu, stoper číslo 1. Takhle se vyšvihl v jedenadvaceti letech.

Na začátku sezony doléčoval zranění, naskočil až do třetího utkání v Líšni. Od té doby Votroci ani jednou neprohráli.

Zbraň

Čekalo se to od něj – a on potvrzuje, že by měl být ofenzivním lídrem mančaftu. Adam Vlkanova dal v osmi utkáních šest gólů a na pět nahrál.

Zaválel především proti silné Jihlavě, Vysočině nastřílel hattrick. „Je to pro něj odměna,“ ocenil Frťala.

Vlkanovovy výkony zapadají do hradecké současnosti. Ta není vůbec špatná.