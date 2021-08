Momentálně zažívá nejlepší období své kariéry. Královédvorský obránce DAVID SOJKA (22) ještě před rokem nastupoval výhradně za rezervní tým Dvora Králové nad Labem v I. B třídě, příchodem trenéra Jiřího Kuneše do klubu však získal důvěru a stále častěji nahlížel do dění v divizním A mužstvu.

Nyní už je mladý odchovanec klubu členem základní sestavy a v sobotu se v ní dočkal i premiérové vstřelené branky. A co víc, bylo to v derby proti Trutnovu, kdy nakonec jeho trefa ze 71. minuty byla vítězným gólem zápasu.

Davide, máte za sebou druhé divizní derby v životě, jak jste si ho užil?

Je pravdou, že jsem si už proti Trutnovu v rámci nějakých turnajů a přípravných zápasů párkrát zahrál, ale mistrovský zápas se nesl v kompletně jiné atmosféře, což jsem poznal už loni. Bylo to derby jak se patří a musím říct, že jsem si ho naprosto užil.

Divizní starty Davida Sojky - 2020/2021

Dvůr Kr. – Benátky n. J. 1:0p

Trutnov – Dvůr Kr. 1:3

Dvůr Kr. – Letohrad 3:2p

Čáslav – Dvůr Kr. 3:0



2021/2022

Dvůr Kr. – Horky n. J. 1:1

Trutnov – Dvůr Kr. 1:3

Podařilo se vám vyhrát v Trutnově, ale přiznejte, čekal jste podobný výsledek poté, jakými změnami kádr v létě prošel?

Popravdě jsem si spíš myslel, že právě tohle bude zápas o jediném gólu. Že vítězství prostě připadne týmu, který k tomu lépe přistoupí. Je fakt, že změny v našem kádru byly přes léto veliké, na druhu stranu si ale myslím, že na kvalitě nám to nijak neubralo.

Co podle vás rozhodlo o vašem vítězství v Trutnově?

Bojovali jsme jako jeden tým a soupeři jsme na hřišti zadarmo nic nedarovali. Navíc se nám tentokrát dařilo trestat chyby domácího mužstva, proto jsme byli tak produktivní.

První poločas byl vyrovnaný, více na míči byl soupeř. Druhá půle ale byla jiná. Co se tedy dělo v kabině o přestávce?

Dělo se to, co se dalo očekávat – na scénu přišel náš kouč (usmívá se). Trenér s námi řešilo především taktické záležitosti, které nás během první půli stály zbytečně moc sil. Na druhou půli nás připravil dostatečně a jak ukazuje konečný výsledek, tak správně.

David SojkaZdroj: Jiří PetrRozhodujícím momentem zápasu se ukázala být situace ze 71. minuty. Jak byste popsal váš premiérový gól v A mužstvu?

Byl tam vyhraný souboj po standardce Martina Hrušky. Míč se následně dostal na zem, mě se podařilo situaci ustát a pak už jen stačilo trefit bránu. Vstřelit premiérový gól zrovna v derby na půdě Trutnova, víc jsem si opravdu přát nemohl. A že to byl navíc gól vítězný, to už je jen taková třešnička na dortu.

Chvíli po vaší trefě přišla pojistka z nohy Davida Vitebského. Jak se vám líbil výkon dvougólového střelce?

David opět podal nadstandardní výkon, jak už jsme u něj zvyklí delší dobu. Začátek sezony ho zastihl ve střelecké formě a určitě nejsem v týmu jediný, kdo si přeje, aby mu to podobně pálilo dál.

Historická tabulka divizních střelců Dvora Králové n. L.



1. Martin Kilevník 63

2. Martin Otradovský 61

3. Jan Brendl 49

4. Martin Kruliš 39

5. František Fejk 37

6. Jan Řežábek 32

7. Jiří Podolník 30

8. Ondřej Vaníček 25

9. David Vitebský 25

10. Radek Klazar 24

11. Martin Hruška 24

.....

73. David Sojka 1

Takové derby zažijete za podzim pouze jedno. Stihli jste výhru řádně oslavit?

Samozřejmě. Starší ročníky z týmu nejspíš oslavily vítězství v pohodlí domova, my mladší jsme tradičně vzali bar útokem.

Po dvou kolech se pyšníte ziskem čtyř bodů. Odpovídá to výkonům v obou zápasech s Horkami a v Trutnově?

Řekl bych, že ano. Někdo možná namítne, že jsme mohli vyhrát i v úvodním kole. Pravdou je, že remíza s Horkami byla kvůli inkasované brance z poslední minuty hodně hořká. Na druhou stranu ale s ohledem na výkon soupeře i zasloužená. Proto čtyři body rozhodně bereme a vážíme si jich.

Nyní před sebou máte náročný pohárový týden. Je v silách mužstva konkurovat třetiligovým Zápám? A s čím půjdete do utkání s Letohradem?

Tak to vůbec nevím. Upřímně třetí ligu absolutně nesleduji a vůbec netuším, jak moc kvalitní tým k nám přijede. Co se týče Letohradu, s ním do zápasu půjdeme s pokorou, zároveň ale také cílem vyhrát a připsat si další tři body.

Derby sledovaly čtyři stovky diváků. Jak se vám líbila atmosféra utkání?

Kulisa sobotního derby byla parádní. Jak zásluhou domácích fanoušků, tak s přispěním našich příznivců, kteří byli hodně slyšet. Všichni jsme si na hřišti atmosféru užívali a přítomným divákům je třeba poděkovat.

Davide, vy jste v posledních letech nastupoval výhradně za B mužstvo v I. B třídě. Kde se vzal takový výkonnostní posun? Jak velkou roli v něm hrál trenér Jiří Kuneš?

Osobně ten posun přičítám především změně mé životosprávy a navrácení motivace se znovu zlepšovat. Jak ale správně říkáte, za přesunem do kádru A mužstva stojí především trenér Kuneš. Dal mi šanci a jeho role v tom byla zásadní.

Zní to až neuvěřitelně, ale na stoperské dvojici hrajete s Radkem Klazarem, donedávna útočníkem. Jak se vám s ním spolupracuje?

Úplně v pohodě. Klazy je hráčem, který dokáže být suverénní na míči a jen tak přes sebe nenechá někoho projít. Takže na mě tam pak moc práce ani nezbývá (směje se). Občas je tedy až moc upovídaný, ale to už diváci naštěstí neslyší.

Prozraďte na závěr: Jak moc pomohou dva pozitivní výsledky náladě v kabině? Budete si nyní více věřit?

Kdo dělal jakýkoliv sport, dobře ví, že když se daří, na náladě je to hodně znát. Tím spíš v kolektivním sportu. A jestli si teď budeme věřit víc než před startem soutěže? Možná o trochu víc ano, ale zároveň zůstáváme nohama pevně na zemi.