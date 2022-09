Smůla, co víc dodat. Za čtyři kola získala rezerva druholigové Chrudimi pouhé dva body. V utkání 5. kola Fortuna Divize C ale svoji sestavu vyšperkovala šesticí hráčů ligového kádru a rázem nabrala na síle. Odnesl to soupeř z Trutnova, který na hřišti soupeře neměl šanci na bodový zisk.

Fortuna Divize C, 5. kolo

Chrudim B – Trutnov 6:2 (2:1)

Ano, nebyl to ze strany podkrkonošského celku ideální výkon. Až příliš ustrašený, jak po zápase přiznal trenér Vladimír Marks. Leč i kdyby hosté předvedli svůj standard, nejspíš by to na soupeře ani tak nestačilo.

Chrudimská rezerv byla v utkání jednoduše řečeno jinde. Na góly domácí čekali dvacet minut, pak se krátce po sobě prosadili Dostálek s mládežnickým reprezentantem Filipem Firbacherem.

Vstřelený gól v oslabení. Veškeré naděje Dvora však utnul extrutnovský Tobiáš

Talentované borce má však ve svém středu také Trutnov. Jeden takový se činil v brance, když pro Tadeáše Hampla šlo v devatenácti letech o divizní premiéru. Štěpán Čechovič zase řádil v útoku a proti výbornému soupeři se blýskl dvěma vstřelenými góly.

Tím prvním trutnovský mladíček snižoval na poločasový stav 2:1, druhým pak mírnil porážku. Ve druhé půli totiž domácí za záda Hampla dostali míč nejprve třikrát, výhru 6:2 pak v 90. minutě doladil střídající Zvolánek.

V příštím kole si Trutnovští užijí duel s ryze divizním soupeřem, na břeh Úpy však dorazí tým Vysokého Mýta, který se před sezonou netajil postupovými cíli a v zatím posledním utkání zdemoloval celek Brandýsa nad Labem výsledkem 8:0!

Fakta – branky: 21. T. Dostálek, 27. a 70. Firbacher, 53. P. Juliš, 63. Gregovský, 90. Zvolánek – 39. a 88. Š. Čechovič. Rozhodčí: Stieber. Bez karet. Diváci: 120. MFK Chrudim B: Janda – Gregovský (67. Vácha), Sedlák, Dostálek (78. Zvolánek), Látal (82. Holub) – Jančura, Harušťák, Bauer, Drahoš, Juliš (82. Musílek) – F. Firbacher (78. Češka). MFK Trutnov: T. Hampl – Macek (62. Jirousek), Zieris, Mařas, Turner – Trávníček (78. J. Tobiáš), M. Knap, Brejcha (71. Balcar), Zezula (71. Rajnoch) – Slavík, Čechovič.

Ohlasy trenérů

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: „Konečný výsledek a předvedený výkon určila už samotná sestava a nutno podotknout, že jsme hráli s velkou kvalitou i chutí. Nicméně ani vysoký rozdíl ve skóre nijak nesnižuje výkon Trutnova, na jehož systém a projev jsme byli nachystaní a soupeř dokázal svou sílu potvrdit. Škoda, že se nám v první půli nepodařilo proměnit všechny vyložené šance. To bychom šli do kabin za stavu 4:0 a ne pouze s brankovým rozdílem, když hosté na branky Dostálka a Firbachera odpověděli povedenou ranou Čechoviče. Do druhé půle jsme trochu pozměnili výstavbu a rozestavení, čímž jsme získávali postupem času čím dál větší převahu a také přišly branky. Postupně se trefil znovu Firbacher, Juliš, Gregovský a na druhou branku Trutnova ještě reagoval šestou trefou Zvolánek. Pokud spojím v celek naši sestavu, přístup a nastavení hráčů do utkání, tak nemohu být s výsledkem a výkonem více nežli spokojený. Toto střetnutí už je ovšem minulost a teď je potřeba se nachystat na nedělní duel v Čáslavi.”

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Domácí celek posílen o šest hráčů z A mužstva byl lepším týmem a zaslouženě dosáhl vysokého vítězství. Po celý zápas jsme se mu nedokázali vyrovnat zejména rychlostí, přímočarostí a technickou vyspělostí. Nejvíc mne však mrzí, že jsme po působili odevzdaným dojmem. To na čem chceme stavět, naše týmovost a bojovnost, se ze hřiště bohužel vytratily. Přísnější měřítko snesou jen dva nováčci v našem týmu Tadeáš Hampl, který si v Chrudimi připsal premiéru v mistrovském utkání dospělých, a střelec dvou branek Štěpán Čechovič. Blok extrémně těžkých soupeřů uzavíráme příští týden proti Vysokému Mýtu a všichni očekáváme, že se budeme prezentovat daleko lépe než v předchozích duelech proti rezervám Liberce a Chrudimi.“