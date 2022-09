Od úvodu působili o něco fotbalověji Severočeši. Naopak svěřenci kouče Petra Průchy byli poněkud zakřiknutí a nedostávali se do své obvyklé hry. Za hodinu hry branka nepadla, přesto byly k vidění šance na obou stranách.

Pak však přišly rozhodující okamžiky střetnutí. Nejprve hostům vyšla parádní kombinační akce, míč se dostal doleva na osamoceného Petra Havla a nejlepší střelec soutěže, přestože byl v úhlu, dokázal balon procedit podél gólmana Strýhala do sítě – 0:1.

Zdroj: Youtube

Neuběhly ani dvě minuty a domácím vyšla rovněž nádherná akce, na jejímž konci při střele Trejbala zastavil balon bránící Jíra rukou. Z následné penalty ovšem Patrika Mokošína skvěle vychytal turnovský gólman Franc.

V dalším průběhu bydžovský celek působil křečovitě, přesto měl ještě jednu možnost k vyrovnání, ovšem útočníka Holce při úniku znovu vychytal Franc.

Nový Bydžov – Turnov 0:1

Fakta – branka: 60. P. Havel. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 3:2. Diváci: 255. Poločas: 0:0. Nový Bydžov: Strýhal – Drobný, Pokorný, P. Mokošín, Vincour (72. Schober) – Trejbal, Štajer, Voldán (61. Marek), Zvěřina – Blažek (61. N. Bekera) – Holec. Turnov: Franc – Provazník, Jíra, Peuker, Tomašov (79. Jákl) - Prokopec (79. Tobiaš), Vencbauer, Břenek (86. Marek), Š. Havel (70. Müller) - Beníšek, P. Havel.

Jak to viděli trenéři

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Prohráli jsme doma asi po dvaceti zápasech, ale zaslouženě. Soupeř byl kreativnější, důraznější, lépe předvídal a měl více šancí. Bohužel pro nás mě mile překvapil, možná jsme ani nečekali, že bude takhle kvalitní. Škoda, že když se nám ve druhé půli konečně povedla akce, tak jsme následně nedali penaltu. To považuji za stěžejní moment. Kdybychom ji proměnili, věřím, že by se duel překlopil na druhou stranu. Je potřeba porážku přijmout, trochu si to rozebrat, ukázat chyby a přemýšlet, proč se tak stalo.“

Tomáš Nosek, Turnov: „Určitě jsme rádi za tři body. Čekali jsme těžký zápas, což se potvrdilo. Po většinu utkání jsme byli herně lepší než soupeř, takže zasloužená výhra. Dobře zahrála stoperská dvojice Jíra – Peuker, takhle si to představuju. Myslím si, že první poločas jsme na šance vyhráli 3:1. Soupeř nás nechal hrát, bylo důležité, že na nás moc netlačil. Ve druhé půli se nám podařilo skórovat. Možná by byla i zasloužená remíza, ale fantastický výkon našeho gólmana zabránil domácím ve vstřelení branky. Na začátku sezony to po dvou kolech vypadalo špatně, ale nyní jsme se šesti body z dalších dvou zápasů určitě spokojenější.“

Divize C – další zápasy

4. kolo: Dobrovice – Vysoké Mýto 2:1 (32. Herzán, 87. z pen. Sedláček – 79. Kopřiva), Brandýs nad Labem – Chrudim B 1:1 (74. Malák – 81. z pen. Tlapák), Trutnov – Liberec B 2:3 (28. Štěpánek, 44. z pen. Knap – 38. z pen., 63. z pen. a Hadaščok), Čáslav – Náchod 1:2 (43. Chábera – 3. Bičiště, 37. Brich), Letohrad – Velké Hamry 1:1 (72. Šplíchal – 9. Černý), Dvůr Králové nad Labem – Benátky nad Jizerou 0:3 (22. Macek, 55. Mbah, 83. Slicho), Hlinsko – Ústí nad Orlicí 0:2 (24. Souček, 32. Souček).