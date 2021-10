Nikterak vískat si po nepovedeném vstupu do sezony nemohou ani fotbalisté Trutnova. Ti v sobotu hostili tradičního soupeře z Letohradu a domácí prostředí jim velelo vyhrát.

David Vitebský, Lukáš SvětlíkZdroj: Michal MalýTy v Náchodě padaly v závěrech obou poločasů. Po šancích na obou stranách šli svěřenci trenéra Dudka do vedení ve 44. minutě. Balón za obranu obdržel Rojšl a jako první dokázal vyzrát na dobře chytajícího Matulu ve dvorské brance.

V obrovsky důležitou bitvu proměnil vývoj divizní tabulky sobotní krajské derby mezi fotbalisty Náchoda a Dvora Králové nad Labem. Domácí do něj šli se čtyřbodovou ztrátou na rivala a dalo by se říct s nožem na krku. Situaci ale zvládli, soupeře porazili nejen na vytvořené brankové příležitosti, hlavně však na góly.

Ve Fortuna Divizi C bylo na programu 11. kolo a v obou duelech s krajským zastoupením se ze tří bodů radovaly domácí celky.

