Trutnov nedokázal využít domácího prostředí a dokonce ani dlouhé početní výhody proti kvalitnímu soupeři z Benátek nad Jizerou. Byla z toho „jen“ remíza 2:2. Plichtili také Dvoráci, které si do Brandýsa nad Labem pozvaly Horky nad Jizerou, aby z jejich měření sil byl bezbrankový výsledek.

Na půdu soupeře vyrazil také Náchod. Ten ale v Kutné Hoře nezvládl úvodní poločas. Během něho dvakrát inkasoval a ztrátu už nedohnal, když zmar korunoval neproměněnou penaltou Rojšl.

Fortuna Divize C, 16. kolo

Trutnov – Benátky nad Jizerou 2:2 (1:0)

Nejblíže vítězství byli v sobotu fotbalisté Trutnova. Svěřenci trenéra Miloše Dvořáka rozehráli velice dobře souboj s Benátkami nad Jizerou, když od 24. minuty vedli 1:0 a od 36. hráli přesilovku po vyloučení hostujícího gólmana Straky.

Hostující gólman Straka očekává červenou kartu.Zdroj: Jiří PetrJenže přesilovku Trutnovští k vítězství nevyužili. V 55. minutě inkasovali z pokutového kopu a po trefě Horčičky neudrželi vedení ani napodruhé, když je o dva body připravil osm minut před koncem Vobořil.

Branky: 24. Rajnoch, 69. Horčička – 55. Bodlák z pen., 82. Vobořil. Rozhodčí: J. Bednář. ŽK: 2:1. ČK: 0:1 (36. R. Straka). Diváci: 138.

MFK Trutnov: Kobos – Macek, Zieris, Mařas (90. Müller) – Štěpánek (90. Jirousek), M. Knap, Holubec, Zezula – Horčička, Rajnoch (70. J. Slavík), Brejcha (82. Balcar).

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Tentokrát jsme body ztratili. První poločas byl z naší strany výborný. Vypracovali jsme si spoustu zajímavých příležitostí, ale vedění bylo pouze těsné 1:0. Hosté byli dobří na míči, my vycházeli z bloku a do brejků. Druhá půle z mého pohledu už byla taková profesorská. Místo abychom hráli jako v první půli, tahali jsme akce středem. Pak přišla nešťastná penalta, nedokážu říct, zda byla. Po vyrovnání jsme se znovu zvedli, tlačili se doopředu a opět zaslouženě vedli. Pak se ale soupeři vydařila jedna situace, kde to hráč trefil tak, že gólman nemohl dosáhnout. Bohužel, hosté ze dvou střel vytěžili dva góly, dva body jsme ztratili.“

Kutná Hora – Náchod 2:0 (2:0)

Svěřenci trenéra Samka dostali hned na startu jara obrovskou příležitost utéct z nelichotivé poslední příčky tabulky. Stačilo vyplenit půdu Kutné Hory, přímého konkurenta v boji o záchranu.

Jenže místo aby Náchodští soka v tabulce předskočili, narostl rozdíl mezi oběma celky na pět bodů. Domácí totiž dvěma góly v prvním poločase odskočili do náskoku a ve druhé půli už Východočeši ke zvratu nezaveleli. Co víc, v úplném závěru Rojšl zahodil i pokutový kop.

Branky: 13. Piskač, 33. D. Veselý. Rozhodčí: T. Kyncl. ŽK: 1:1. Diváci: 120.

FK Náchod: Baláž – Vr. Hak, Podolník, T. Kabeláč, M. Punar (46. Světlík) – Simon (46. M. Rojšl), Brich, M. Malý, Jakub Petřík (69. J. Melichar), O. Tobiška (46. Ansorge) – Vencl (73. J. Čejchan).

Zdeněk Samko, trenér FK Náchod: „O osudu utkání se rozhodlo v úvodní čtvrthodině. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, ve 3. minutě byl v pokutovém území faulován Hak, rozhodčí si dal píšťalku do úst, ale bohužel nepískal. Domácí z první vážnější akce vstřelili gól a od té chvíle jsme bušili do zahuštěné obrany. Po půlhodině vyšel soupeři brejk a bylo to rázem o dvě branky. Na konci utkání jsme kopali penaltu, jenže ani tu jsme neproměnili.“

Horky nad Jizerou – Dvůr Králové nad Labem 0:0

Také poslední třetí souboj s krajskou stopou nabídl souboj tabulkových sousedů, týmů z chvostu soutěže. Horky si soupeře ze Dvora Králové nad Labem pozvaly na umělý trávník do Brandýsa nad Labem, ale samotný zápas mnoho atraktivních momentů nepřinesl.

Oba soupeři vycházeli ze zajištěných obran a gólových příležitostí bylo poskrovnu. Bezbranková remíza tak nakonec nemohla nikoho z osmdesáti diváků překvapit.

Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 3:2. Diváci: 80.

TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Rejl, Sojka, Tomeš – V. Martinec (84. M. Otradovský), M. Ráliš, Hruška, D. Ráliš, K. Krejčík – Vrljičak.

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „V Brandýse nad Labem se hrálo na umělce za větrného počasí. Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany a spoléhali na rychlé protiútoky. Kluky musím pochválit za přístup, nasazení a dodržení stanovené taktiky. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit branku ani z jedné ze tří příležitostí, proto duel skončil spravedlivou bezbrankovou remízou.“